Lehren aus der Saison in der Champions League: Eine Sache haben alle Top-Mannschaften gemeinsam - und das sollte dem FC Bayern zu denken geben

Die Champions League hatte ihr großes Finale. Zeit für die Frage, welche Schlüsse die deutschen Teams von PSG und Co. lernen könnten.

PSG ist das neue Nonplusultra im europäischen Vereinsfußball nach der Gala gegen Inter Mailand in München. Zumindest gilt dies bis zum nächsten Frühjahr.

Für die Bundesliga war es eine durchwachsene Champions-League-Saison. In der Fünf-Jahreswertung hat man an Boden nach oben verloren, belegt den vierten Platz. RB Leipzig und der VfB Stuttgart verabschiedeten sich bereits in der Ligaphase, Bayer Leverkusen zog im deutschen Duell mit dem FC Bayern München klar den Kürzeren und der FCB sowie der BVB schafften es bis ins Viertelfinale.

Große Erfolgserlebnisse blieben also aus - dafür gibt es einige Erkenntnisse, die der deutsche Fußball aus dieser Spielzeit in der Königsklasse mitnehmen kann und muss.