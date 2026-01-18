Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Legends Cup des FC Bayern heute: Wer spielt 2026 bei Bayern München mit?

In München spielen am Sonntag internationale Allstars beim Legends Cup 2026 gegeneinander. Wir verraten Euch alle Infos zum Kader des FC Bayern!

Ein besonderes Fußballereignis steht unmittelbar bevor: Am Sonntag, den 18. Januar, lädt der FC Bayern zum Legends Cup 2026 in den Münchner SAP Garden ein. Im Mittelpunkt steht dabei der traditionelle Hallenfußball, der bewusst an die beliebten Indoor-Turniere früherer Jahrzehnte erinnert. Für Fans der Fußballgeschichte bietet sich die Gelegenheit, zahlreiche ehemalige Topspieler noch einmal live zu erleben, wenn sie ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen.

GOAL verrät Euch, wer für den FC Bayern auf dem Rasen steht.

  • Legends Cup des FC Bayern heute: Wer spielt 2026 bei Bayern München mit?

    Beim Legends Cup stehen zahlreiche prägende Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte auf dem Parkett. Besonders die Fans des FC Bayern dürfen sich auf große Namen freuen: Mit Arjen Robben, Franck Ribéry, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann gehen gleich mehrere Klubikonen an den Start. Zu den insgesamt 16 Spielern gehören weitere bekannte Gesichter aus vergangenen Tagen. Auch Giovane Elber, Holger Badstuber, Hans-Jörg Butt oder Ex-Kapitän Mark van Bommel sind mit von der Partie.Doch auch die anderen Teams müssen sich keinesfalls verstecken. Borussia Dortmund wird unter anderem von Mats Hummels, Mladen Petrić und Roman Weidenfeller vertreten, während Eintracht Frankfurt mit Vereinslegenden wie Alexander Meier und Oka Nikolov an den Start geht. International ist das Turnier ebenfalls prominent besetzt: Juventus schickt Vincenzo Iaquinta ins Rennen, Real Madrid Leyendas setzt auf Rubén de la Red und José Callejón, und Celtic FC wird unter anderem von Shaun Maloney und Stiliyan Petrov repräsentiert.

  • Legends Cup 2026: Alle wichtigen Infos im Überblick

    • Wettbewerb: FC Bayern Legends Cup 2026
    • Teilnehmer: 6
    • Datum: 18. Januar 2026
    • Uhrzeit: ca. 15.20 Uhr - 18.25 Uhr
    • Ort: SAP Garden (München)
    • Übertragung: Magenta TV, MagentaSport

  • Legends Cup 2026: Der Kader des FC Bayern

    FC Bayern München
    Raimond Aumann
    Hans-Jörg Butt
    Tom Starke
    Holger Badstuber
    Klaus Augenthaler
    Diego Contento
    Rafinha
    Mark van Bommel
    Sebastian Rudy
    Ivica Olić
    Franck Ribéry
    Arjen Robben
    Jürgen Klinsmann
    Giovane Élber
    Mario Mandžukić
    Lothar Matthäus

  • Legends Cup 2026: Der Spielplan

    Gruppenphase

    UhrzeitBegegnung
    15.20 - 15.30 UhrFC Bayern München vs. Juventus Turin
    15.35 - 15.45 UhrBorussia Dortmund vs. Celtic Glasgow
    15.50 - 16.00 UhrJuventus Turin vs. Eintracht Frankfurt
    16.05 - 16.15 UhrReal Madrid vs. Borussia Dortmund
    16.20 - 16.30 UhrFC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt
    16.35 - 16.45 UhrCeltic Glasgow vs. Real Madrid

    Halbfinals

    UhrzeitBegegnung
    17.00 - 17.15 UhrHalbfinale 1
    17.20 - 17.35 UhrHalbfinale 2

    Finals

    UhrzeitBegegnung
    17.45 - 18.00 UhrSpiel um Platz 3
    18.10 - 18.25 UhrFinale
