Legends Cup des FC Bayern heute: Wer spielt 2026 bei Bayern München mit?

Ein besonderes Fußballereignis steht unmittelbar bevor: Am Sonntag, den 18. Januar, lädt der FC Bayern zum Legends Cup 2026 in den Münchner SAP Garden ein. Im Mittelpunkt steht dabei der traditionelle Hallenfußball, der bewusst an die beliebten Indoor-Turniere früherer Jahrzehnte erinnert. Für Fans der Fußballgeschichte bietet sich die Gelegenheit, zahlreiche ehemalige Topspieler noch einmal live zu erleben, wenn sie ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen.

GOAL verrät Euch, wer für den FC Bayern auf dem Rasen steht.