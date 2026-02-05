Last-Minute-Vorstoß: Fenerbahce will sich angeblich um BVB-Star bemühen

Der BVB plane jedoch nicht, seinen einzigen echten Mittelstürmer im Kader kurzfristig abzugeben - und auch Guirassy selbst wolle in Dortmund bleiben. Die beiden Standpunkte könnte dem Bericht zufolge nur ein außerordentlich gutes Angebot ändern. Ob Fenerbahce genau solch eine Offerte abgeben wird, ist fraglich. Möglich wäre ein Wechsel noch, weil das Transferfenster in der Türkei erst am Freitag schließt.

Guirassy steht in der laufenden Saison bei 12 Toren und 5 Vorlagen nach 30 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben. In der vergangenen Spielzeit wurde er gemeinsam mit Raphinha vom FC Barcelona zum Torschützenkönig in der Champions League.