Der türkische Top-Klub Fenerbahce Istanbul ist angeblich an Serhou Guirassy von Borussia Dortmund interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung.
Last-Minute-Vorstoß: Fenerbahce will sich angeblich um BVB-Star bemühen
Fenerbahce löste am Dienstag den Vertrag mit Stürmer Youssef En-Nesyri auf, der zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien geht. Als Ersatz haben die Türken dem Bericht zufolge Guirassy im Blick, der in Dortmund in dieser Saison durch eine Krise gegangen ist.
Serhou Guirassy wurde in der Vorsaison CL-Torschützenkönig
Der BVB plane jedoch nicht, seinen einzigen echten Mittelstürmer im Kader kurzfristig abzugeben - und auch Guirassy selbst wolle in Dortmund bleiben. Die beiden Standpunkte könnte dem Bericht zufolge nur ein außerordentlich gutes Angebot ändern. Ob Fenerbahce genau solch eine Offerte abgeben wird, ist fraglich. Möglich wäre ein Wechsel noch, weil das Transferfenster in der Türkei erst am Freitag schließt.
Guirassy steht in der laufenden Saison bei 12 Toren und 5 Vorlagen nach 30 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben. In der vergangenen Spielzeit wurde er gemeinsam mit Raphinha vom FC Barcelona zum Torschützenkönig in der Champions League.
Die Vereine von Serhou Guirassy:
- 2012 - 2015: Stade Laval
- 2015 - 2016: LOSC Lille
- 2016: AJ Auxerre (Leihe)
- 2016 - 2019: 1. FC Köln
- 2019: Amiens (Leihe)
- 2019 - 2020: Amiens
- 2020 - 2022: Stade Rennes
- 2022 - 2023: VfB Stuttgart (Leihe)
- 2023 - 2024: VfB Stuttgart
- seit 2024: Borussia Dortmund