Eine Exklusiv-Vereinbarung mit seiner ehemaligen Berateragentur könnte einen Sommertransfer von RB Leipzigs Shootingstar Yan Diomande unmöglich machen. Dies legt ein Bericht von Transferexperte Sacha Tavolieri bei Sky CH nahe.
Lassen der FC Bayern und Liverpool nun die Finger von ihm? Brisante Enthüllungen um Yan Diomande
"Laut Dokumenten, die unseren Quellen vorliegen, soll Yan Diomande eine private Vereinbarung unterzeichnet haben, die sich von seinem klassischen Vertretungsvertrag unterscheidet – eine Vereinbarung, die bis zum Ende seines Engagements bei RB Leipzig gültig bleiben soll", heißt es in dem Bericht.
Zum Hintergrund: Die Profisportler- und Künstlerberatungsagentur Roc Nation hat am vergangenen Freitag offiziell Diomande als neuen Klienten begrüßt. Die wachsende und von Rapper Jay-Z gegründete Firma betreut Topstars wie Vinicius Jr. (Real Madrid) und zieht dementsprechend immer wieder neue Nachwuchs-Stars an.
Jedoch sollen gewisse Klauseln den Außenstürmer der Leipziger an seine vorherige Agentur Maxidel binden. Demnach müssten aufgrund einer exklusiven Vereinbarung alle Verhandlungen über einen potenziellen Transfer über Maxidel laufen. In der Folge könne Diomande mit seinen aktuellen Beratern keine Verhandlungen führen und im Zweifel rechtlich angegriffen und verklagt werden.
- Getty Images
Beraterzoff um Yan Diomande: Geht es vor Gericht?
Darüber hinaus wird von einem weiteren Zusatzvertrag gesprochen: Sollte der Ivorer seinen Vertrag mit Maxidel verletzen, müsse er seine Bildrechte bis zum Anfang des Jahres 2031 an seine vorherige Agentur abtreten - die Klausel habe einen Wert von über sieben Millionen Euro. Tavolieris Urteil: "Sollten sich diese Klauseln bestätigen, könnte kein seriöser Verein das Risiko eingehen, einen Transfer abzuschließen, solange die rechtliche Situation nicht geklärt ist."
Maxidel würde demnach sogar "bis zum Ende" klagen und beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) vorstellig werden, um den Vertrag durchzusetzen.
Der 19-Jährige hat sich nach seinem Wechsel für kolportierte 20 Millionen Euro von CD Leganes zu RB direkt zu einem Starspieler der Bundesliga entwickelt. Mit seinen schnellen und trickreichen Dribblings hat er bereits das ein oder andere Spiel zugunsten der Leipziger entschieden. Top-Klubs wie der FC Liverpool oder der FC Bayern München hätten längst ihr Interesse hinterlegt.
RB Leipzig muss angeblich eine hohe Summe aus Verkäufen erzielen
Besonders pikant bei der ganzen Geschichte: Wie die Sport Bild berichtet, seien die Leipziger darauf angewiesen, etwa 200 Millionen Euro aus Spielerverkäufen zu generieren, sollten die Sachsen die Qualifikation für die Champions League verpassen. Selbst bei Erreichen dieses Vorhabens sollen Spieler im Wert von 100 Millionen Euro den Klub verlassen, um die finanzielle Lage zu stabilisieren.
Innenverteidiger Castello Lukeba gilt dem Bericht zufolge als wahrscheinlichster Transferkandidat - der 23-Jährige darf den Verein für festgeschriebene 80 Millionen Euro verlassen. Doch der mit Abstand lukrativste Deal könnte wohl mit einem Verkauf Diomandes abgeschlossen werden.
Ob es dazu aber überhaupt kommen könnte, wirkt angesichts der Enthüllungen und der unsicheren Rechtslage erstmal ungewiss.
- Getty Images
Yan Diomande: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 22
- Tore: 8
- Assists: 6