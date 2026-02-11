Lassen der FC Bayern und Liverpool nun die Finger von ihm? Brisante Enthüllungen um Yan Diomande

"Laut Dokumenten, die unseren Quellen vorliegen, soll Yan Diomande eine private Vereinbarung unterzeichnet haben, die sich von seinem klassischen Vertretungsvertrag unterscheidet – eine Vereinbarung, die bis zum Ende seines Engagements bei RB Leipzig gültig bleiben soll", heißt es in dem Bericht.

Zum Hintergrund: Die Profisportler- und Künstlerberatungsagentur Roc Nation hat am vergangenen Freitag offiziell Diomande als neuen Klienten begrüßt. Die wachsende und von Rapper Jay-Z gegründete Firma betreut Topstars wie Vinicius Jr. (Real Madrid) und zieht dementsprechend immer wieder neue Nachwuchs-Stars an.

Jedoch sollen gewisse Klauseln den Außenstürmer der Leipziger an seine vorherige Agentur Maxidel binden. Demnach müssten aufgrund einer exklusiven Vereinbarung alle Verhandlungen über einen potenziellen Transfer über Maxidel laufen. In der Folge könne Diomande mit seinen aktuellen Beratern keine Verhandlungen führen und im Zweifel rechtlich angegriffen und verklagt werden.