Lamine Yamal versagt vom Punkt! FC Barcelona muss nach wildem Derby nächsten herben Dämpfer einstecken

Im Duell zwischen dem Stamm- und dem Leih-Verein von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der weiterhin langfristig verletzt ausfällt, sorgte Pau Cubarsi (59.) für die Gästeführung, die Thomas Lemar (61.) postwendend egalisierte.

Fran Beltran (86.) drehte das Spiel für Girona in der Schlussphase. Die Gastgeber kassierten spät in der Nachspielzeit einen Platzverweis, Joel Roca sah nach rüdem Foul Rot (90.+9).

Geradezu absurd wirkte es, dass beide Mannschaften den Platz zur Halbzeit torlos verließen. Barca ließ eine Fülle an Hochkarätern ungenutzt: Eine Doppelchance vergaben Lamine Yamal und Raphinha leichtfertig (17.). Letzterer scheiterte zudem an der Latte (43.), ehe Yamal noch einen Foulelfmeter verschoss (45.+3).