Längerer Ausfall droht: Pechvogel Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern wird im DFB-Pokal gegen Union Berlin verletzt ausgewechselt

Der in den vergangenen Monaten ungewohnt vom Verletzungspech verschont gebliebene Mittelfeldspieler des FC Bayern setzte sich kurz nach der Pause beim Stand von 3:1 aus Sicht der Münchner mit offensichtlich muskulären Problemen im Oberschenkel auf den Rasen und bat um seine Auswechslung.

Die Problematik ergab sich offenbar kurzfristig, denn richtig vorbereitet auf einen Wechsel war Trainer Vincent Kompany in der 46. Minute noch nicht. Für Pavlovic kam Leon Goretzka, der sich allerdings bereits in der ersten Halbzeit aufgewärmt hatte.

Pavlovic konnte selbstständig das Spielfeld verlassen, verschwand aber sofort mit der medizinischen Abteilung in den Katakomben an der Alten Försterei.