Aleksandar Pavlovic hat sich im Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin womöglich eine etwas gravierendere Verletzung zugezogen.
Längerer Ausfall droht: Pechvogel Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern wird im DFB-Pokal gegen Union Berlin verletzt ausgewechselt
Der in den vergangenen Monaten ungewohnt vom Verletzungspech verschont gebliebene Mittelfeldspieler des FC Bayern setzte sich kurz nach der Pause beim Stand von 3:1 aus Sicht der Münchner mit offensichtlich muskulären Problemen im Oberschenkel auf den Rasen und bat um seine Auswechslung.
Die Problematik ergab sich offenbar kurzfristig, denn richtig vorbereitet auf einen Wechsel war Trainer Vincent Kompany in der 46. Minute noch nicht. Für Pavlovic kam Leon Goretzka, der sich allerdings bereits in der ersten Halbzeit aufgewärmt hatte.
Pavlovic konnte selbstständig das Spielfeld verlassen, verschwand aber sofort mit der medizinischen Abteilung in den Katakomben an der Alten Försterei.
Pavlovic blickt bereits auf dicke Krankenakte beim FC Bayern zurück
Für den 21-Jährigen ist das nun der nächste verletzungsbedingte Rückschlag, nachdem er sich in den vergangenen Wochen und Monaten seinen Stammplatz beim deutschen Rekordmeister im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich von Goretzka zurückgeholt hatte.
Pavlvovic war in jüngster Vergangenheit ständig mit teils kuriosen Verletzungen und erschreckenden Erkrankungen ausgefallen. In der Sommervorbereitung fehlte er aufgrund eines Augenhöhlenbruchs, vergangene Saison setzte ihn erst ein Schlüsselbeinbruch und dann eine Erkrankung am Pfeiffer'schen Drüsenfieber monatelang außer Gefecht. Die Heim-EM im Sommer 2024 verpasste er aufgrund einer wiedergekehrten Mandelentzündung.