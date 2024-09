Kylian Mbappés Popularität sinkt: Franzosen hätten lieber einen anderen Kapitän in der Nationalmannschaft

Mit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real hat Kylian Mbappé in Frankreich einiges an Beliebtheit verloren.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Kylian Mbappé hat im Sommer Frankreich in Richtung Real Madrid verlassen. Seitdem hat der Weltmeister von 2018, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, in seinem Heimatland einiges an Beliebtheit verloren.