Kylian Mbappé soll Frankreich bei der EM zum Titel führen. Ob er in der richtigen Form dafür ist, daran gibt es Zweifel.

Daniel Riolo, Journalist bei RMC Sport, hat deutliche Kritik an PSG-Superstar Kylian Mbappé geäußert und bezweifelt, dass sich der Stürmer bei der EM in Deutschland in Bestform präsentieren wird.