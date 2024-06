Wie ein Titelanwärter präsentieren sich die Engländer in Deutschland bisher nicht. Kyle Walker wehrt sich gegen Kritik.

Kyle Walker hat sich gegen Kritik an der Spielweise der englischen Nationalmannschaft gewehrt. Der Vize-Kapitän der Three Lions sprach nach dem faden Auftritt seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Dänemark am Donnerstag von einer überzogenen Erwartungshaltung an den EM-Mitfavoriten.