Kurzfristiger Abschied? Galatasaray führt angeblich Gespräche mit BVB-Verteidiger

Der Süper-Lig-Spitzenreiter möchte den Algerier noch in der in der Türkei bis Freitag laufenden Transferperiode unter Vertrag nehmen und hat deshalb schon Gespräche gestartet.

Bensebaini steht bei den Schwarz-Gelben noch bis 2027 unter Vertrag. Nach seinem Auftritt für Algerien beim Afrika-Cup kam er unter Trainer Niko Kovac in der Bundesliga nicht mehr zum Einsatz, was allerdings nicht bedeutet, dass der BVB an einem Verkauf zwangsläufig mitarbeiten möchte.