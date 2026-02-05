Ramy Bensebaini von Borussia Dortmund steht angeblich auf der Wunschliste von Galatasaray Istanbul ganz oben. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira.
Getty Images
Kurzfristiger Abschied? Galatasaray führt angeblich Gespräche mit BVB-Verteidiger
- Getty Images Sport
Ramy Bensebaini zuletzt bei BVB-Trainer Niko Kovac außen vor
Der Süper-Lig-Spitzenreiter möchte den Algerier noch in der in der Türkei bis Freitag laufenden Transferperiode unter Vertrag nehmen und hat deshalb schon Gespräche gestartet.
Bensebaini steht bei den Schwarz-Gelben noch bis 2027 unter Vertrag. Nach seinem Auftritt für Algerien beim Afrika-Cup kam er unter Trainer Niko Kovac in der Bundesliga nicht mehr zum Einsatz, was allerdings nicht bedeutet, dass der BVB an einem Verkauf zwangsläufig mitarbeiten möchte.
Bei den Dortmundern stehen noch Daniel Svensson und Julian Ryerson für die Linksverteidiger-Position im Kader, für die Bensebaini 2023 aus Gladbach geholt wurde. Zwischenzeitlich wurde der 29-Jährige aber auch in der Abwehr-Dreierkette aufgeboten.
- Getty Images Sport
Die Zahlen von Ramy Bensebaini für den BVB in der Saison 25/26:
- Spiele: 20
- Spielminuten: 1544
- Tore: 3
- Assists: 1
Werbung