Kurioses Transfermodell: BVB lässt Top-Talent zum FC Basel ziehen

In Dortmund gilt Duranville als große Hoffnung für die Zukunft, in der Vergangenheit warfen zahlreiche Verletzungen den Offensivspieler aber immer wieder zurück. So absolvierte er für die erste Mannschaft der Schwarzgelben seit 2023 nur 27 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.

In dieser Saison kam er zweimal für die Regionalligamannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.