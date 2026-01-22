Einem Bericht von Sky zufolge haben sich der BVB und der FC Basel auf eine Leihe bis zum Ende der Saison geeinigt, schon am Donnerstag soll der 19-Jährige in die Schweiz fliegen und dort die letzten Details klären.
Kurioses Transfermodell: BVB lässt Top-Talent zum FC Basel ziehen
Basel hatte demnach bis zuletzt auf eine Kaufoption gepocht, Dortmund stellte sich aber quer und bekam letztlich seinen Willen. Stattdessen soll der 21-fache Schweizer Meister bei einem möglichen zukünftigen Verkauf Duranvilles mit einer "ordentlichen Summe" beteiligt werden. Wie hoch genau diese ausfällt, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Duranville beim BVB als Hoffnungsträger für die Zukunft
In Dortmund gilt Duranville als große Hoffnung für die Zukunft, in der Vergangenheit warfen zahlreiche Verletzungen den Offensivspieler aber immer wieder zurück. So absolvierte er für die erste Mannschaft der Schwarzgelben seit 2023 nur 27 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.
In dieser Saison kam er zweimal für die Regionalligamannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 24. Januar, 18.30 Uhr: Union Berlin - BVB (Bundesliga)
- 28. Januar, 21 Uhr: BVB - Inter Mailand (Champions League)
- 1. Februar, 17.30 Uhr: BVB - 1. FC Heidenheim (Bundesliga)