Kurioses Debüt! Bei seinem ersten Profi-Einsatz musste das Trikot des neuen Bayern-Stürmers abgeklebt werden

Der FC Bayern hat am Deadline Day nicht nur Bryan Zaragoza verpflichtet: Mit Jonah Kusi-Asare kommt ein junger Schwede mit Ibra-Vibes.

Als Jonah Kusi-Asare im Juni bei einem Testspiel für die Profis von AIK Solna debütierte, war er 15 Jahre alt - und somit zu jung für ein standardmäßiges Trikot. An der Körpergröße lag es aber nicht, ganz im Gegenteil: Der junge Stürmer maß bereits damals 1,96 Meter. Nein, es lag am Aufdruck. Alle schwedischen Erstligisten werben am Ärmel für einen Wettanbieter, der als Liga-Sponsor fungiert. Weil Kusi-Asare noch nicht volljährig ist, musste das Logo aus rechtlichen Gründen kurzerhand mit Klebeband überdeckt werden.

Seine Leistung im Testspiel machte offenbar Hoffnung auf mehr, beim nächsten Einsatz war man bei AIK jedenfalls besser vorbereitet. Als Kusi-Asare Ende August sein Pflichtspieldebüt feierte, bekam der mittlerweile 16-Jährige ein extra für ihn präpariertes Trikots ohne Wettanbieter-Werbung. Klebeband war nun keines mehr nötig.

Viermal wurde Kusi-Asare bei Solnas Profis eingewechselt, ein Treffer gelang dem Stürmer dabei nicht. Ganz anders bei seinem Debüt für die schwedische U17 im September: Mit einem Dreierpack schoss Kusi-Asare die Auswahl zu einem 3:2-Sieg gegen Moldawien. Spielberechtigt wäre er auch für zwei weitere Nationen. Seine Mutter stammt aus Finnland. Sein Vater Jones Kusi-Asare ist halb Schwede, halb Ghanaer - und war einst selbst Fußballprofi, unter anderem spielte er für den Grazer AK in Österreich.

Kusi-Asare Junior wird in seiner Heimat bereits standesgemäß mit Zlatan Ibrahimovic verglichen, zumindest körperlich ist er sogar größer als der berühmteste schwedische Fußballer - und zwar um einen Zentimeter. Seinen nächsten Karriere-Schritt geht Kusi-Asare nun in München. Am Deadline Day wechselte er für kolportierte 4,5 Millionen Euro zum FC Bayern, durch diverse Boni könnte die Summe noch um etwa zwei Millionen ansteigen.