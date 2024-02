Der Deadline Day heute live: Alle Wechsel und Gerüchte am letzten Tag im Winter-Transferfenster 2023/24 im LIVE TICKER

Heute endet das Winter-Transferfenster 2023/24! Alle Wechsel und Gerüchte am Deadline Day gibt es hier im LIVE-TICKER.

Welche Transfers gehen heute noch über die Bühne? Gibt es noch den einen oder anderen spektakulären Wechsel, der kurz vor Schluss eingetütet wird? Der Deadline Day verspricht immer wieder sehr viel Spannung und manchmal auch einige unverhoffte Entwicklungen.

Heute, am 1. Februar 2024, ist es mal wieder so weit: Das Winter-Transferfenster 2023/24 endet in Europas Top-Ligen. Klubs aus der Bundesliga dürfen beispielsweise nur noch bis heute um 18 Uhr neue Stars verpflichten oder Spieler verkaufen. In Frankreich, Italien, England oder Spanien ist das Wechselfenster derweil noch einige Stunden länger geöffnet.

Man darf also gespannt sein, welche Spieler heute noch den Verein wechseln. Und GOAL begleitet die volle Action am Deadline Day im LIVE-TICKER!