Vor dem Anpfiff lief bei Thomas Tuchel und dem FC Bayern nicht alles nach Plan: In der Kabine gab es einen Zwischenfall.

Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München, hat sich vor dem Anpfiff des Champions-League-Duells mit Lazio Rom (3:0) am Dienstag in der Kabine verletzt. Das erzählte der Coach bei Amazon Prime Video. Demnach habe er sich durch einen Tritt bei der Motivationsrede am großen Zeh verletzt. Tuchel hatte nur humpelnd die Stufen in die Allianz Arena bewältigen können. Während des Spiels versuchte er, seinen Fuß zu kühlen.