Kurioser Plan im Transferpoker um Luis Diaz: Drückt der FC Bayern die Ablöse beim FC LIverpool mit einer ungewöhnlichen Klausel?

Der FC Bayern, Luis Diaz und Liverpool: Die unendliche Transfergeschichte geht wohl demnächst in die nächste Runde.

Dass der FC Bayern intensiv um Luis Diaz vom FC Liverpool wirbt, ist gewiss. In Kürze soll eine dritte Offerte des Rekordmeisters den entscheidenden Durchbruch in den Verhandlungen bringen. Die Rede ist von 70 (Fussballtransfers), 75 (Bild) oder gar 80 Millionen Euro (The Athletic), die der deutsche Rekordmeister nach den zwei gescheiterten Angeboten in Höhe von 52 Millionen und 67,5 Millionen bieten wolle.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wie die Bild berichtet, werde sogar über ein für Diaz' Alter ungewöhnliches Modell diskutiert, um die eigene Schmerzgrenze in Höhe von maximal 75 Millionen Euro nicht zu durchbrechen.