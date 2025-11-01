Aaron Ramsey hatte seine gesamte Karriere in Europa verbracht. Dann wechselte er im vergangenen Sommer zum mexikanischen Erstligisten UNAM Pumas. Jetzt gehen beide Parteien jedoch wieder getrennte Wege - aus einem durchaus kuriosen Grund.
Kurioser Hintergrund! Mexikanischer Klub löst nach Transfer im Sommer wohl schon wieder den Vertrag mit Aaron Ramsey auf
WAS IST DER HINTERGRUND?
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war der 34-jährige Mittelfeldspieler zuletzt mehrere Wochen lang nicht zum Training erschienen. Das lag offenbar daran, dass Ramseys Hund Halo vor rund drei Wochen aus einer Tagesbetreuung verschwand. Seitdem fühlte sich Ramsey angeblich nicht mehr in der Lage, Fußball zu spielen. Daher sah sich der Klub gezwungen, den Kontrakt mit dem 86-fachen walisischen Nationalspieler aufzulösen. Er sei mittlerweile nach Großbritannien zurückgekehrt.
WAS IST NOCH INTERESSANT?
Ramsey hatte zuletzt auf seinen Social-Media-Kanälen zur Mithilfe bei der Suche nach seinem Vierbeiner aufgerufen. Offiziell verkündet hat der Verein die Trennung nicht. Dies werde erst nach Ende der regulären Saison in zwei Wochen erwartet.
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Ramsey hatte von 2008 bis 2019 für den FC Arsenal gespielt. Bei den Gunners absolvierte er 369 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm 64 Treffer, zudem steuerte er 60 Vorlagen bei. Zwischenzeitlich war er zu Nottingham Forest und in seine Heimat zu Cardiff City ausgeliehen.
Nach seiner Zeit in London schloss er sich Juventus Turin an, das Ramsey ablösefrei verpflichtete. 70 Pflichtspiele standen für ihn in Italien zu Buche, dabei gelangen ihm sechs Tore und sechs Assists. Kurz vor Ende in Turin wurde er noch zu den Rangers nach Glasgow verliehen.
Über OGC Nizza (2022/23) und Cardiff City (2023 bis 2025) ging es schließlich zu UNAM Pumas. In Mexiko absolvierte er lediglich sechs Pflichtspiele über 235 Einsatzminuten. Dabei schoss Ramsey ein Tor.