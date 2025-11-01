Kurioser Hintergrund! Mexikanischer Klub löst nach Transfer im Sommer wohl schon wieder den Vertrag mit Aaron Ramsey auf

Ramsey hatte von 2008 bis 2019 für den FC Arsenal gespielt. Bei den Gunners absolvierte er 369 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm 64 Treffer, zudem steuerte er 60 Vorlagen bei. Zwischenzeitlich war er zu Nottingham Forest und in seine Heimat zu Cardiff City ausgeliehen.

Nach seiner Zeit in London schloss er sich Juventus Turin an, das Ramsey ablösefrei verpflichtete. 70 Pflichtspiele standen für ihn in Italien zu Buche, dabei gelangen ihm sechs Tore und sechs Assists. Kurz vor Ende in Turin wurde er noch zu den Rangers nach Glasgow verliehen.

Über OGC Nizza (2022/23) und Cardiff City (2023 bis 2025) ging es schließlich zu UNAM Pumas. In Mexiko absolvierte er lediglich sechs Pflichtspiele über 235 Einsatzminuten. Dabei schoss Ramsey ein Tor.