Kuriose Unterbrechung in der Premier League: Ex-Bundesligastar Granit Xhaka liefert sich hitzige Auseinandersetzung mit Fan

Folgen hat die Aktion für Xhaka bisher nicht, der Video Assistant Referee (VAR) kam zu der Entscheidung, das Spiel ohne eine Bestrafung für den Routinier fortzusetzen.

"Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Es ist immer schade, wenn so etwas passiert", sagte Sunderlands Coach Regis Le Bris nach der Partie.