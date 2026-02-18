Kündigung statt Verlängerung! Ex-Bayern-Regisseur Philippe Coutinho greift bei Vasco da Gama wohl zu einer drastischen Maßnahme

Coutinho war einst einer der stärksten Spielgestalter überhaupt und wurde Anfang 2018 mit einer Ablöse von 135 Millionen Euro zu einem der teuersten Fußballer der Geschichte. Diese Summe überwies der FC Barcelona damals für ihn an den FC Liverpool.

Coutinho aber erfüllte die hohen Erwartungen nicht und wechselte 2019 für eine Saison auf Leihbasis zum FC Bayern. Mit den Münchenern gewann er das Triple, hatte allerdings keinen Stammplatz und kehrte zu Barca zurück. In der Folge hießen seine Stationen Aston Villa und Al-Duhail, ehe er 2024 zunächst auf Leihbasis und mit großer Euphorie zu Vasco zurückkehrte. Dort hatte er einst elf Jahre lang gespielt, ehe er nach Europa zu Inter Mailand wechselte.

2025 verpflichtete der Klub aus Rio de Janeiro den Spielmacher fest und auch da war die Stimmung noch ziemlich gut. Coutinho sagte: "Die Verlängerung meines Vertrags mit Vasco ist ein großer Glücksmoment. Vasco ist mein Zuhause. Es ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, groß geworden bin und den meine Familie und ich lieben. Möge es ein Jahr harter Arbeit in diesem Trikot und mit meinen Mannschaftskameraden werden." Aus dem anvisierten Jahr könnten nun nur sieben Monate werden.

Für Vasco absolvierte der 68-fache Nationalspieler Brasiliens 122 Partien, in denen ihm 32 Scorerpunkte gelangen (22 Tore, 10 Assists). In der laufenden Saison sind seine Leistungsdaten mit drei Treffern und einer Vorlage in sieben Pflichtspielen ordentlich.