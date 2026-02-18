Die Märchen-Rückkehr von Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho zu seinem Heimatklub Vasco da Gama steht vor einem vorzeitigen Ende. Wie Globo Esporte und das Portal Atencao, Vascainos! berichten, habe der Mannschaftskapitän die Führung des Traditionsvereins davon unterrichtet, dass er seinen noch bis Ende Juni 2026 datierten Vertrag kündigen werde.
Kündigung statt Verlängerung! Ex-Bayern-Regisseur Philippe Coutinho greift bei Vasco da Gama wohl zu einer drastischen Maßnahme
In einem Telefonat habe Trainer Fernando Diniz noch versucht, den Edeltechniker umzustimmen, allerdings erfolglos. Coutinhos Entscheidung, welche Vascos Bosse überraschend getroffen habe, sei "unumkehrbar", heißt es. Eine bemerkenswerte Entwicklung, schließlich hatten beide Seiten bereits wegen einer Vertragsverlängerung verhandelt.
Offiziell ist die Kündigung Coutinhos noch nicht, es werde aber in Kürze ein Statement von Spieler und Klub erwartet. Hintergrund des drastischen Schritts soll die Kritik des eigenen Anhangs sein, der sich Coutinho zuletzt verstärkt ausgesetzt sah. Beim 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen im Viertelfinale der Staatsmeisterschaft von Rio gegen Volta Redonda am Wochenende wurde Coutinho von den Fans in Vascos Stadion Sao Januario ausgepfiffen.
Den Start in die neue Saison in der Serie A hat Vasco verpatzt und steht nach drei sieglosen Spielen mit nur einem Zähler auf dem Konto auf einem Abstiegsplatz.
Philippe Coutinho wechselte für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Barca
Coutinho war einst einer der stärksten Spielgestalter überhaupt und wurde Anfang 2018 mit einer Ablöse von 135 Millionen Euro zu einem der teuersten Fußballer der Geschichte. Diese Summe überwies der FC Barcelona damals für ihn an den FC Liverpool.
Coutinho aber erfüllte die hohen Erwartungen nicht und wechselte 2019 für eine Saison auf Leihbasis zum FC Bayern. Mit den Münchenern gewann er das Triple, hatte allerdings keinen Stammplatz und kehrte zu Barca zurück. In der Folge hießen seine Stationen Aston Villa und Al-Duhail, ehe er 2024 zunächst auf Leihbasis und mit großer Euphorie zu Vasco zurückkehrte. Dort hatte er einst elf Jahre lang gespielt, ehe er nach Europa zu Inter Mailand wechselte.
2025 verpflichtete der Klub aus Rio de Janeiro den Spielmacher fest und auch da war die Stimmung noch ziemlich gut. Coutinho sagte: "Die Verlängerung meines Vertrags mit Vasco ist ein großer Glücksmoment. Vasco ist mein Zuhause. Es ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, groß geworden bin und den meine Familie und ich lieben. Möge es ein Jahr harter Arbeit in diesem Trikot und mit meinen Mannschaftskameraden werden." Aus dem anvisierten Jahr könnten nun nur sieben Monate werden.
Für Vasco absolvierte der 68-fache Nationalspieler Brasiliens 122 Partien, in denen ihm 32 Scorerpunkte gelangen (22 Tore, 10 Assists). In der laufenden Saison sind seine Leistungsdaten mit drei Treffern und einer Vorlage in sieben Pflichtspielen ordentlich.
Philippe Coutinhos Zeit beim FC Bayern in Zahlen:
- Einsätze: 39
- Einsätze über 90 Minuten: 10
- Tore: 11
- Assists: 9
- Titel: 3