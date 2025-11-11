Wie die kroatischen Portale 24sata und Sportske Novosti übereinstimmend berichten, beobachtete ein Münchner Scout den 19-jährigen Rechtsverteidiger zuletzt vor Ort.
Kroatisches Toptalent im Fokus des FC Bayern! Er soll schon vor Ort beobachtet worden sein
Hodak debütierte Anfang Oktober per Einwechslung für Hajduk und erarbeitete sich direkt einen Stammplatz. Zuletzt stand er viermal in Folge in der Startelf des kroatischen Tabellenführers. Bei den vergangenen beiden Partien gegen Slaven Belupo und NK Osijek dem Vernehmen nach unter den Augen eines Scouts des FC Bayern.
Hodak absolvierte dabei insgesamt 174 Minuten und soll einen guten Eindruck hinterlassen haben. Ob die Münchner bereits Kontakt mit Hajduk über einen möglichen Transfer aufgenommen haben, ist unklar. Hodak ist noch bis 2029 gebunden und soll auch schon das Interesse anderer internationaler Topklubs geweckt haben.
FC Bayern: Luka Hodak weckt Erinnerungen an Lovro Zvonarek
Beim FC Bayern ist aktuell Konrad Laimer rechts hinten gesetzt, mögliche Alternativen sich Sacha Boey und Josip Stanisic.
In der jüngeren Vergangenheit verpflichteten die Münchner bereits ein anderes kroatisches Top-Talent. Lovro Zvonarek wechselte 2022 im Alter von 17 Jahren für 1,8 Millionen Euro von Slaven Belupo. In München kam er hauptsächlich für die Reserve zum Einsatz, für die Profis absolvierte er fünf Pflichtspiele. Aktuell ist Zvonarek an die Grasshoppers Zürich verliehen - und dort im Mittelfeld gesetzt.
Aktuell weilen Hodak und Zvonarek gemeinsam bei der kroatischen U21-Nationalmannschaft. Zvonarek absolvierte bereits 16 Spiele für die Auswahl von Trainer Ivica Olic, Hodak ist erstmals dabei. Für die U19-Nationalmannschaft kam der Senkrechtstarter aber schon 17-mal zum Einsatz.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
• 22. November:FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
• 26. November: FC Arsenal - FC Bayern (Champions League)
• 29. November: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
• 3. Dezember: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
• 6. Dezember: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)