Kroatisches Toptalent im Fokus des FC Bayern! Er soll schon vor Ort beobachtet worden sein

Hodak debütierte Anfang Oktober per Einwechslung für Hajduk und erarbeitete sich direkt einen Stammplatz. Zuletzt stand er viermal in Folge in der Startelf des kroatischen Tabellenführers. Bei den vergangenen beiden Partien gegen Slaven Belupo und NK Osijek dem Vernehmen nach unter den Augen eines Scouts des FC Bayern.

Hodak absolvierte dabei insgesamt 174 Minuten und soll einen guten Eindruck hinterlassen haben. Ob die Münchner bereits Kontakt mit Hajduk über einen möglichen Transfer aufgenommen haben, ist unklar. Hodak ist noch bis 2029 gebunden und soll auch schon das Interesse anderer internationaler Topklubs geweckt haben.