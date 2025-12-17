Elye Wahi und Eintracht Frankfurt – diese Verbindung steht offenbar kurz vor dem endgültigen Bruch. Wie Bild berichtet, soll in der anstehenden Winterpause ein Krisengipfel stattfinden, bei dem Spieler, Berater und Vereinsführung über die Zukunft des 22-Jährigen sprechen. Keine zwölf Monate nach seinem Wechsel gilt der Franzose vereinsintern bereits als eines der größten Missverständnisse der jüngeren Vergangenheit.
Krisengipfel im Winter: Wurde Elye Wahi bei Eintracht Frankfurt falsch eingeplant?
Für rund 25 Millionen Euro verpflichtete die SGE den Stürmer im vergangenen Jahr aus Marseille. Die sportliche Bilanz ist bislang enttäuschend: In rund 25 Pflichtspielen kommt Wahi lediglich auf einen Treffer und drei Vorlagen. Hinzu kamen zuletzt Phasen, in denen er wegen mangelhafter Trainingsleistungen trotz großer Personalsorgen gar nicht erst im Kader stand.
Trainer Dino Toppmöller verzichtet inzwischen regelmäßig ganz auf einen klassischen Mittelstürmer, statt auf Wahi zu setzen. Nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Augsburg erklärte der Chefcoach seine Entscheidung offen: "Elye hat ein ähnliches Profil wie Ansgar Knauff. Gegen Augsburg haben wir uns entschieden, Ansgar draufzulassen." Ein klares Zeichen dafür, welchen Stellenwert der Angreifer aktuell besitzt.
Auch Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich zuletzt öffentlich zur schwierigen Situation des Franzosen. Bereits vor Wochen sagte er im Bild-Interview: "Der Junge tut mir fast leid."
Nur drei Startelfeinsätze: Ernüchternde Bilanz für Eyle Wahi
Gleichzeitig gibt es laut der Boulevardzeitung auch vereinsinterne Kritik am Umgang des Trainers mit dem Spieler. Wahi sei mit der Perspektive eines Systems mit Doppelspitze nach Frankfurt gekommen, kam in dieser Rolle jedoch nie zum Einsatz. Zudem wird bemängelt, dass er fast ausschließlich gegen Gegner starten durfte, die seinem Spielstil kaum entgegenkamen. In dieser Saison stand er lediglich dreimal in der Startelf und sammelte insgesamt rund 400 Einsatzminuten.
Nach Bild-Informationen weiß Wahi längst, dass er unter Toppmöller kaum noch eine sportliche Perspektive besitzt. Sein Umfeld sondiert daher seit Wochen den Markt. Ein direkter Verkauf gilt als unwahrscheinlich, wahrscheinlicher ist eine Leihe – offen bleibt, ob mit oder ohne Kaufoption. Interesse soll es vor allem aus dem Ausland geben.
In der Winterpause will Eintracht Frankfurt die gesamte Thematik noch einmal umfassend aufarbeiten. Der geplante Krisengipfel soll klären, warum der hoch veranlagte Angreifer bislang nicht gezündet hat – und ob er möglicherweise mit falschen Erwartungen nach Frankfurt gelockt wurde.
Elye Wahi: Die Leistungsdaten seit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt
- Spiele: 25
- Tore: 1
- Assists: 3
- Einsatzminuten: 614