Krisengipfel im Winter: Wurde Elye Wahi bei Eintracht Frankfurt falsch eingeplant?

Für rund 25 Millionen Euro verpflichtete die SGE den Stürmer im vergangenen Jahr aus Marseille. Die sportliche Bilanz ist bislang enttäuschend: In rund 25 Pflichtspielen kommt Wahi lediglich auf einen Treffer und drei Vorlagen. Hinzu kamen zuletzt Phasen, in denen er wegen mangelhafter Trainingsleistungen trotz großer Personalsorgen gar nicht erst im Kader stand.

Trainer Dino Toppmöller verzichtet inzwischen regelmäßig ganz auf einen klassischen Mittelstürmer, statt auf Wahi zu setzen. Nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Augsburg erklärte der Chefcoach seine Entscheidung offen: "Elye hat ein ähnliches Profil wie Ansgar Knauff. Gegen Augsburg haben wir uns entschieden, Ansgar draufzulassen." Ein klares Zeichen dafür, welchen Stellenwert der Angreifer aktuell besitzt.

Auch Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich zuletzt öffentlich zur schwierigen Situation des Franzosen. Bereits vor Wochen sagte er im Bild-Interview: "Der Junge tut mir fast leid."