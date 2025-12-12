Der ehemalige Bundesligaprofi Thiago hat ein Angebot des spanischen Erstligisten UD Levante abgelehnt. Das berichtet Transferexperte Matteo Moretto.
Korb vom Ex-Star des FC Bayern: Barcelonas Co-Trainer Thiago will angeblich nicht Chefcoach bei LaLiga-Klub werden
Thiago sollte demnach beim LaLiga-Schlusslicht den vakanten Posten des Cheftrainers übernehmen, es wäre sein erstes Engagement in dieser Position gewesen. Levante, das in 15 Spielen erst neun Punkte gesammelt und einen Rückstand von fünf Zählern auf das rettende Ufer angehäuft hat, ist nach der Entlassung von Julian Calero vor zwei Wochen auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.
Thiago kehrte im September zu seinem Heimatklub FC Barcelona zurück, wo er im Stab von Ex-Bundestrainer Hansi Flick arbeitet. Dort hatte er bereits in der Vorsaison reingeschnuppert. Der 34-Jährige kümmert sich um die Vorbereitung der Trainingseinheiten, arbeitet an taktischen Aspekten und mit den jungen Spielern im Profikader.
- IMAGO / Sergio Ros
Thiago beendete seine Karriere im Sommer 2024
Seine erfolgreiche Laufbahn als Spieler beendete der Edeltechniker im Sommer 2024. Einen Großteil seiner Karriere verbrachte er beim FC Bayern, wo er von 2013 bis 2020 unter Vertrag stand. Mit den Roten gewann er als Strippenzieher im Mittelfeld 17 große Titel, darunter die Champions League 2020. Es folgte ein Engagement beim FC Liverpool, das allerdings von anhaltenden Verletzungsproblemen geprägt war.
Thiago ist laut Moretto allerdings nicht der einzige spanische Ex-Nationalspieler mit Bundesliga-Vergangenheit, bei dem sich Levante einen Korb holte: Auch Raul, ehemaliger Torjäger von Real Madrid und Schalke 04, habe dem Klub aus Levante ebenfalls abgesagt. Der aktuell vereinslose Coach wird bei Real im Falle einer möglichen Entlassung Xabi Alonso als Nachfolger gehandelt.
Thiagos Profikarriere in Zahlen:
- Spiele: 433
- Tore: 45
- Assists: 62
- Gelbe Karten: 55
- Platzverweise: 1
- Titel: 30