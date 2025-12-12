Korb vom Ex-Star des FC Bayern: Barcelonas Co-Trainer Thiago will angeblich nicht Chefcoach bei LaLiga-Klub werden

Thiago sollte demnach beim LaLiga-Schlusslicht den vakanten Posten des Cheftrainers übernehmen, es wäre sein erstes Engagement in dieser Position gewesen. Levante, das in 15 Spielen erst neun Punkte gesammelt und einen Rückstand von fünf Zählern auf das rettende Ufer angehäuft hat, ist nach der Entlassung von Julian Calero vor zwei Wochen auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Thiago kehrte im September zu seinem Heimatklub FC Barcelona zurück, wo er im Stab von Ex-Bundestrainer Hansi Flick arbeitet. Dort hatte er bereits in der Vorsaison reingeschnuppert. Der 34-Jährige kümmert sich um die Vorbereitung der Trainingseinheiten, arbeitet an taktischen Aspekten und mit den jungen Spielern im Profikader.