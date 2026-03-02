Kontakt soll bereits hergestellt sein: Schnappen sich Pep Guardiola und Manchester City einen BVB-Star?

Nmecha lief in der Jugend bereits acht Jahre lang für die Citizens auf, die Drähte zwischen beiden Parteien sind offenbar nach wie vor kurz. Der 25-Jährige selbst soll sich einen Wechsel ins englische Oberhaus grundsätzlich vorstellen können, neben City haben dem Vernehmen nach auch ManUnited und Tottenham Hotspur Interesse.

Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der Mittelfeldspieler mit einem Abschied von Borussia Dortmund im kommenden Sommer kokettiere, die Premier League soll dabei sein Wunschziel sein.

Der BVB wiederum würde den bis 2028 laufenden Kontrakt mit Nmecha prinzipiell gerne verlängern, soll dem Vernehmen nach ab einer Summe von 70 Millionen Euro aber auch zu einem Verkauf bereit sein, um ihn nach Vertragsende nicht ablösefrei zu verlieren.