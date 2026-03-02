Nach Informationen von Sky steht der Mittelfeldspieler bei den Skyblues und deren Trainer Pep Guardiola ganz oben auf der Beobachtungsliste. Demnach ist Nmecha schon länger im Visier des PL-Klubs, der schon Kontakt zum Management des Spielers aufgenommen haben soll.
Kontakt soll bereits hergestellt sein: Schnappen sich Pep Guardiola und Manchester City einen BVB-Star?
Nmecha lief in der Jugend bereits acht Jahre lang für die Citizens auf, die Drähte zwischen beiden Parteien sind offenbar nach wie vor kurz. Der 25-Jährige selbst soll sich einen Wechsel ins englische Oberhaus grundsätzlich vorstellen können, neben City haben dem Vernehmen nach auch ManUnited und Tottenham Hotspur Interesse.
Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der Mittelfeldspieler mit einem Abschied von Borussia Dortmund im kommenden Sommer kokettiere, die Premier League soll dabei sein Wunschziel sein.
Der BVB wiederum würde den bis 2028 laufenden Kontrakt mit Nmecha prinzipiell gerne verlängern, soll dem Vernehmen nach ab einer Summe von 70 Millionen Euro aber auch zu einem Verkauf bereit sein, um ihn nach Vertragsende nicht ablösefrei zu verlieren.
- Getty
Nmecha unter Kovac unumstrittener Stammspieler
Auf die Spekulationen angesprochen, erwiderte Nmecha im Januar: "Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen."
Unter Trainer Niko Kovac gehört der vielseitige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison zum unumstrittenen Stammpersonal. Auf wettbewerbsübergreifend 37 Einsätze kommt Nmecha in der Spielzeit 2025/26 bereits, wobei er acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) beisteuerte.
Seite guten Leistungen im Trikot der Schwarzgelben verhalfen ihm zuletzt auch vermehrt Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. Bei den zurückliegenden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann jeweils eingesetzt. Auch für die WM im Sommer ist er ein heißer Kandidat.
Felix Nmecha: Statistiken in der Saison 2025/2026
- Spiele: 37
- Einsatzminuten: 2.765
- Tore: 5
- Assists: 3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.