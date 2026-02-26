"Konnte mir der Schiedsrichter selbst nach dem Spiel nicht erklären": Merkwürdiger Platzverweis für BVB-Reservist Nico Schlotterbeck in Bergamo

Unterstützung erhielt Schlotterbeck von Cheftrainer Niko Kovac (54). Der BVB-Coach sagte auf der Pressekonferenz nach Spielschluss: "Für mich war das gar nichts. Das Einzige, was man Nico vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er vielleicht auf der anderen Seite war. Als Trainer darfst du nicht in der Coaching-Zone des Gegners sein. Wahrscheinlich war das der Grund (...) Die Erklärung habe ich so in der Form auch noch nicht bekommen."

Sportdirektor Sebastian Kehl (46) fand die Entscheidung Sanchez Martinez' ebenfalls überzogen: "Ehrlich gesagt ist mir entgangen warum und wofür. Natürlich gab es nach der Elfmetersituation einen kleinen Tumult. In meinen Augen war da nichts, was zu einer Roten Karte hätte führen können." Deswegen sei er auch "sehr überrascht" von dieser Entscheidung des Schiedsrichters gewesen.

Den anschließenden Strafstoß verwandelte Bergamos Lazar Samardzic zum 4:1-Endstand, der das Aus für die Dortmunder bedeutete.

Schlotterbeck musste zuletzt wegen muskulärer Probleme pausieren und saß in Bergamo auf der Bank. Für ihn spielte Kapitän Emre Can im Abwehrzentrum. Ärgerlich für Schlotterbeck: Die Rote Karte wird ihm auf jeden Fall eine Sperre einbringen. Sollte sich sein Verein in der kommenden Saison für die Königsklasse qualifizieren, dann wird er mindestens ein Spiel verpassen.