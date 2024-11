Im Sommer platzte ein Transfer, doch Bayern soll weiterhin um Tah buhlen. Allerdings könnte nun Real Madrid dazwischenfunken.

Real Madrid will nach der schweren Verletzung von Eder Militao dem Vernehmen nach im Januar einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Und wie die spanische Zeitung As nun berichtet, ist dabei offenbar Jonathan Tah von Bayer Leverkusen einer der Kandidaten, die man in Madrid diskutiert.