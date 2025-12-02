Droht dem BVB Ungemach? Wie der belgische Transferjournalist Sacha Tavolieri in Diensten von Sky aus der Schweiz berichtet, denke Fabio Silva ernsthaft über einen Abschied vom BVB nur wenige Monate nach seinem knapp 23 Millionen Euro schweren Wechsel von den Wolverhampton Wanderers nach.
Konkrete Kontakte wegen Winter-Flucht und Guirassy-Ärger? Dem BVB droht offenbar ein böses Erwachen bei Fabio Silva
BVB, News: Winter-Flucht von Fabio Silva? Es soll bereits Kontakt geben
Dies hatte jüngst auch die deutsche Sky-Ausgabe berichtet. Demnach sehe Silva seine WM-Chancen aufgrund der geringen Spielzeit in Dortmund akut gefährdet. "Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen. Ehrlich gesagt war Fabio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte", stellte Sportdirektor Sebastian Kehl klar.
Laut "Insider" Tavolieri stünden Silvas Berater jedoch bereits in Kontakt mit der AS Roma, die schon im Sommer hartnäckig gemeinsam mit den Schwarzgelben und RB Leipzig um die Dienste des 23-Jährigen gebuhlt hatten.
- AFP
Fabio Silva macht Zukunft beim BVB angeblich von Serhou Guirassy abhängig
Silva selbst soll seine Zukunft in Dortmund von der von Sturm-Konkurrent Serhou Guirassy abhängig machen, heißt es in dem Bericht. Macht Guirassy von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, die im kommenden Sommer für einige Top-Klubs in Europa - darunter die interessierten Chelsea, Manchester United und Barcelona - für 50 Millionen Euro aktivierbar ist, wolle Silva dessen Erbe beim BVB endgültig antreten.
Sollte Guirassy sich für einen Verbleib entscheiden, würde Silva seine Zukunft offenbar woanders sehen. Problem: Guirassy soll laut Bild zumindest einen Winter-Wechsel ausschließen, an Silvas Konkurrenzsituation mit dem 29-Jährigen wird sich also zumindest in der laufenden Saison in Dortmund nichts mehr ändern.
Zumindest aber ab dem kommenden Sommer könnte sich Silvas Lage und seine Aussicht auf Spielzeit bessern. Denn die Bild berichtete auch, dass ein Guirassy-Verbleib über den kommenden Sommer hinaus "sehr unwahrscheinlich" sei. Demnach habe der Guineer zwei Szenarien im Kopf: Entweder er wechselt mit Hilfe der Ausstiegsklausel zu einem Top-Klub, oder er geht nach Saudi-Arabien, wo ihm ein großer Geldregen winkt. Sein Berater soll ihn bereits bei einigen Klubs angeboten und positive Resonanzen erhalten haben.
Allerdings ist die Ausstiegsklausel nicht für Klubs aus der Wüste gültig. Vereine aus der Saudi Pro League müssten für Guirassy wohl um die 80 Millionen Euro hinblättern, genau wie alle anderen Klubs, die die Ausstiegsklausel in Guirassys noch bis 2028 laufenden Vertrag nicht betrifft. Sollte Guirassy tatsächlich gehen, droht Silva aber schon die nächste Konkurrenzsituation, schließlich sollen sich die Schwarzgelben auch um die Dienste von Shootingstar Fisnik Asllani bemühen, der laut Sky für vergleichsweise erschwingliche 25 bis 29 Millionen Euro per Ausstiegsklausel zu haben ist.
- Getty/GOAL
Silvas Zeit beim BVB beginnt sehr unglücklich - aber "mittlerweile passt es
Silvas Vertrag läuft noch bis 2030. Zu Beginn seiner Zeit in Dortmund fiel der einmalige portugiesische Nationalspieler zunächst aufgrund einer Adduktoren-OP aus. Weil diese erst beim Medizincheck aufgefallen worden sein soll, herrschte bereits bei der Ankunft des Stürmers große Aufregung beim BVB.
Mittlerweile ist Silva vollständig genesen, kam jedoch seit Ende September auf lediglich elf überwiegend sehr elf sehr kurze Einsätze, in denen er immer wieder gute Ansätze zeigte und ihm immerhin schon drei Torbeteiligungen gelangen. Zuletzt war das beim 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen der Fall, als Silva Karim Adeyemi nach Einwechslung mustergültig bediente und dieser zum 2:0 einnickte.
Womöglich reicht dieser letzte gute Eindruck für Silvas erste Startelfnominierung am Dienstagabend im "Rückspiel" im Pokal-Achtelfinale gegen die Werkself. Zumindest gab es ein Sonderlob von Trainer Niko Kovac. "Ich bin froh, dass er die Minuten in den vergangenen Spielen bekommen hat. Das hat er sich erarbeitet und verdient. Er brauchte nach seiner Verletzung etwas Zeit, dann mussten wir etwas an der Defensivarbeit machen. Mittlerweile passt es."
Fabio Silva: Leistungsdaten und Statistiken in der seiner Karriere
- Wolverhampton Wanderers: 72 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen
- RSC Anderlecht: 32 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen
- Glasgow Rangers: 25 Spiele, 6 Tore
- UD Las Palmas: 25 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen
- FC Porto: 21 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen
- PSV Eindhoven: 19 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen
- Borussia Dortmund: 11 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen