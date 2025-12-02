Konkrete Kontakte wegen Winter-Flucht und Guirassy-Ärger? Dem BVB droht offenbar ein böses Erwachen bei Fabio Silva

Silva selbst soll seine Zukunft in Dortmund von der von Sturm-Konkurrent Serhou Guirassy abhängig machen, heißt es in dem Bericht. Macht Guirassy von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, die im kommenden Sommer für einige Top-Klubs in Europa - darunter die interessierten Chelsea, Manchester United und Barcelona - für 50 Millionen Euro aktivierbar ist, wolle Silva dessen Erbe beim BVB endgültig antreten.

Sollte Guirassy sich für einen Verbleib entscheiden, würde Silva seine Zukunft offenbar woanders sehen. Problem: Guirassy soll laut Bild zumindest einen Winter-Wechsel ausschließen, an Silvas Konkurrenzsituation mit dem 29-Jährigen wird sich also zumindest in der laufenden Saison in Dortmund nichts mehr ändern.

Zumindest aber ab dem kommenden Sommer könnte sich Silvas Lage und seine Aussicht auf Spielzeit bessern. Denn die Bild berichtete auch, dass ein Guirassy-Verbleib über den kommenden Sommer hinaus "sehr unwahrscheinlich" sei. Demnach habe der Guineer zwei Szenarien im Kopf: Entweder er wechselt mit Hilfe der Ausstiegsklausel zu einem Top-Klub, oder er geht nach Saudi-Arabien, wo ihm ein großer Geldregen winkt. Sein Berater soll ihn bereits bei einigen Klubs angeboten und positive Resonanzen erhalten haben.

Allerdings ist die Ausstiegsklausel nicht für Klubs aus der Wüste gültig. Vereine aus der Saudi Pro League müssten für Guirassy wohl um die 80 Millionen Euro hinblättern, genau wie alle anderen Klubs, die die Ausstiegsklausel in Guirassys noch bis 2028 laufenden Vertrag nicht betrifft. Sollte Guirassy tatsächlich gehen, droht Silva aber schon die nächste Konkurrenzsituation, schließlich sollen sich die Schwarzgelben auch um die Dienste von Shootingstar Fisnik Asllani bemühen, der laut Sky für vergleichsweise erschwingliche 25 bis 29 Millionen Euro per Ausstiegsklausel zu haben ist.