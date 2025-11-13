"Konkret dran für den Sommer": FC Bayern hat wohl einen hochspannenden Spieler als Goretzka-Erben im Visier

Demnach sei Bayern "konkret dran für den Sommer" und wolle den 17-Jährigen zur kommenden Spielzeit an die Isar lotsen. Dort könnte er im zentralen Mittelfeld den Platz Leon Goretzkas einnehmen. Dessen Vertrag läuft 2026 aus und ein Verbleib darüber hinaus gilt aktuell als mindestens fraglich.

Bayerns Werben um de Cat sei "das Tuschelthema der U17-WM", heißt es bei Sky weiter. Bei der Endrunde in Katar war de Cat dabei bislang noch nicht dabei, weil das Supertalent zunächst für Anderlecht noch das Spitzenspiel in der Jupiler Pro League gegen den FC Brügge am Sonntag absolvieren sollte. Anderlecht gewann mit 1:0, de Cat zeigte dabei eine starke Leistung. Mittlerweile ist er nachgereist und soll am Freitag gegen Portugal in der Runde der letzten 32 Teams auflaufen.