Der FC Bayern zeigt Interesse am belgischen Junioren-Nationalspieler Nathan de Cat von RSC Anderlecht. Das berichtet Sky.
"Konkret dran für den Sommer": FC Bayern hat wohl einen hochspannenden Spieler als Goretzka-Erben im Visier
Demnach sei Bayern "konkret dran für den Sommer" und wolle den 17-Jährigen zur kommenden Spielzeit an die Isar lotsen. Dort könnte er im zentralen Mittelfeld den Platz Leon Goretzkas einnehmen. Dessen Vertrag läuft 2026 aus und ein Verbleib darüber hinaus gilt aktuell als mindestens fraglich.
Bayerns Werben um de Cat sei "das Tuschelthema der U17-WM", heißt es bei Sky weiter. Bei der Endrunde in Katar war de Cat dabei bislang noch nicht dabei, weil das Supertalent zunächst für Anderlecht noch das Spitzenspiel in der Jupiler Pro League gegen den FC Brügge am Sonntag absolvieren sollte. Anderlecht gewann mit 1:0, de Cat zeigte dabei eine starke Leistung. Mittlerweile ist er nachgereist und soll am Freitag gegen Portugal in der Runde der letzten 32 Teams auflaufen.
Nathan de Cat: BVB-Sportchef Sebastian Kehl soll "ein großer Fan" sein
De Cat spielt seit 2018 in der Jugend Anderlechts und steht beim Ex-Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany noch bis 2027 unter Vertrag. Der belgische Spitzenverein wolle "alles tun", um den Kontrakt des 1,92 Meter großen Juwels zu verlängern.
Das dürfte allerdings kein leichtes Unterfangen werden, denn neben den Bayern hat gemäß Sky auch Bundesligarivale Borussia Dortmund ein Auge auf de Cat geworfen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sei "ein großer Fan des Spielers". Allerdings wisse man bei den Schwarzgelben auch bereits vom Interesse der Bayern.
De Cat, der auch schon für Belgiens U18 und U19 aufgelaufen ist, debütierte im Februar in der Europa League gegen Fenerbahce für Anderlechts Profis. Damals war er 16 Jahre, sieben Monate und einen Tag alt. In der Liga lief er erstmals Anfang April für die erste Mannschaft auf. Mittlerweile ist der dynamische und robuste Rechtsfuß Stammspieler beim Tabellendritten des belgischen Oberhauses.
Nathan de Cat: Seine Leistungsdaten für Anderlechts Profis
- Einsätze: 26
- Einsatzminuten: 1.468
- Tore: 2
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 4