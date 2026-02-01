Konfrontation in den Katakomben! Harry Kane wütet nach Remis des FC Bayern München über Schiedsrichter Harm Osmers

Ebenfalls mit dabei: Harry Kane, der sich einen bissigen Spruch im Vorbeilaufen nicht verkneifen konnte. "The worst i’ve ever met in football" (deutsch: "Der Schlechteste, den ich je im Fußball getroffen habe", murmelte der englische Nationalstürmer kopfschüttelnd.

Zuvor hatte sich bereits Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl über Osmers ausgelassen: "Heute führst du wieder, kriegst den Ausgleich, versuchst bis zum Ende alles, musstest gegen extrem große Widerstände kämpfen. Ein Stadion, das hinter dieser Mannschaft steht. Ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war, aus meiner Sicht, der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung", so Eberl bei Sky.

Und auch Torwart Manuel Neuer schimpfte: "Wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel ein Thema ist, dann ist es nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist immer am besten, wenn der Schiedsrichter nicht thematisiert wird. Weil dann weiß man, dass er das Spiel unter Kontrolle hatte. Aber wenn man so oft auch gefragt wird, dann spricht es nicht dafür."