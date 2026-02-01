Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, ging es nach Abpfiff in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions heiß her. Mehrere Akteure aus dem Trainerteam sollen zur Schiedsrichter-Kabine geeilt sein, um Osmers dort zur Rede zu stellen.
Konfrontation in den Katakomben! Harry Kane wütet nach Remis des FC Bayern München über Schiedsrichter Harm Osmers
Ebenfalls mit dabei: Harry Kane, der sich einen bissigen Spruch im Vorbeilaufen nicht verkneifen konnte. "The worst i’ve ever met in football" (deutsch: "Der Schlechteste, den ich je im Fußball getroffen habe", murmelte der englische Nationalstürmer kopfschüttelnd.
Zuvor hatte sich bereits Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl über Osmers ausgelassen: "Heute führst du wieder, kriegst den Ausgleich, versuchst bis zum Ende alles, musstest gegen extrem große Widerstände kämpfen. Ein Stadion, das hinter dieser Mannschaft steht. Ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war, aus meiner Sicht, der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung", so Eberl bei Sky.
Und auch Torwart Manuel Neuer schimpfte: "Wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel ein Thema ist, dann ist es nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist immer am besten, wenn der Schiedsrichter nicht thematisiert wird. Weil dann weiß man, dass er das Spiel unter Kontrolle hatte. Aber wenn man so oft auch gefragt wird, dann spricht es nicht dafür."
Bayern kommt gegen den HSV nicht über ein 2:2-Remis hinaus
Der HSV war beim 2:2 gegen den deutschen Rekordmeister in der 34. Minute durch einen von Fabio Vieira verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen. Zuvor hatte Schiedsrichter Osmers nach einem sehr minimalen Kontakt von Joshua Kimmich im Zweikampf mit Nicolai Remberg auf Strafstoß entschieden.
Eine ähnliche Szene im Hamburger Strafraum davor blieb dagegen ungeahndet: In der 10. Minute kam Michael Olise nach ebenfalls sehr leichtem Kontakt gegen Daniel Elfadli zu Fall, doch nach VAR-Check entschied Osmers gegen einen Strafstoß für die Münchner - ebenso wie in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, als Kimmichs Abschluss Elfadlis angelegten Arm traf.
Die kleine Schwächephase der Bayern in der Bundesliga setzt sich damit nach der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag fort. Verfolger Borussia Dortmund kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim auf sechs Punkte Rückstand verkürzen.
Die bisherige Rückrunde des FC Bayern München
- Spieltag 18: RB Leipzig vs. FC Bayern 1:5 (1:0)
- Spieltag 19: FC Bayern vs. FC Augsburg 1:2 (1:0)
- Spieltag 20: Hamburger SV vs. FC Bayern 2:2 (1:1)
