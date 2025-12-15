Die Gerüchte um einen Transfer von Nationalstürmer Niclas Füllkrug (32) von West Ham United zur AC Mailand erhalten neue Nahrung. Nachdem die Gazzetta dello Sport Anfang Dezember bereits berichtet hatte, der Angreifer sei der Wunschkandidat von Milans Trainer Massimiliano Allegri, schlägt Transferexperte Matteo Morreto nun in eine ähnliche Kerbe.
Kommt es zum Transferhammer? Niclas Füllkrug hat für einen Klub aus Italien angeblich das "ideale Profil"
Demnach sei eine Füllkrug-Verpflichtung beim Serie-A-Titelanwärter für den Januar erneut diskutiert worden. Treibende Kraft dabei soll Sportchef Igli Tare sein.
Der 52-Jährige sei überzeugt davon, dass Füllkrug das "ideale Profil" besitze, um Milan auf der Jagd nach dem Scudetto im Winter zu verstärken. Neben sportlichen werden auch wirtschaftliche Aspekte als Vorteile eines möglichen Transfers genannt.
Um einen Wechsel zu realisieren, sollen auch erste Gespräche stattgefunden haben. Milan habe sich bereits mit den Hammers und dem Füllkrug-Lager ausgetauscht, heißt es. Ziel sei eine möglichst frühe Verpflichtung, sobald das Transferfenster im Januar öffnet. Zu den Modalitäten des möglichen Deals wurden aber keine Angaben gemacht.
- Getty Images Sport
Berater von Niclas Füllkrug legt Transfer nahe
Füllkrug hat in der Premier League nach seinem 27-Millionen-Euro-Transfer vom BVB im Sommer 2024 den Durchbruch nicht geschafft. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, mittlerweile gilt ein Wechsel im Winter als wahrscheinlich.
Um seine Chancen auf eine Nominierung für Julian Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Nick Woltemade (Newcastle United), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) wieder zu erhöhen, strebt der 24-fache Nationalspieler einen Wechsel an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.
"Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert", hatte Thorsten Wirth im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf gesagt. Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden".
Füllkrugs Vertrag bei West Ham läuft noch bis 2028. Ob es im Falle eines Abschieds von den Hammers auf eine Leihe oder einen festen Transfer hinausläuft, ist offen. Füllkrug wurde in den letzten Wochen unter anderem auch bei Milans Serie-A-Rivale Juventus und Bundesligist FC Augsburg als Neuzugang gehandelt. Die größten Chancen auf eine Verpflichtung darf sich angeblich aber der VfL Wolfsburg ausrechnen.
Niclas Füllkrug: Statistiken bei West Ham United
- Spiele: 29
- Spiele über 90 Minuten: 3
- Tore: 3
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 2