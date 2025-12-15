Kommt es zum Transferhammer? Niclas Füllkrug hat für einen Klub aus Italien angeblich das "ideale Profil"

Füllkrug hat in der Premier League nach seinem 27-Millionen-Euro-Transfer vom BVB im Sommer 2024 den Durchbruch nicht geschafft. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, mittlerweile gilt ein Wechsel im Winter als wahrscheinlich.

Um seine Chancen auf eine Nominierung für Julian Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Nick Woltemade (Newcastle United), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) wieder zu erhöhen, strebt der 24-fache Nationalspieler einen Wechsel an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.

"Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert", hatte Thorsten Wirth im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf gesagt. Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden".

Füllkrugs Vertrag bei West Ham läuft noch bis 2028. Ob es im Falle eines Abschieds von den Hammers auf eine Leihe oder einen festen Transfer hinausläuft, ist offen. Füllkrug wurde in den letzten Wochen unter anderem auch bei Milans Serie-A-Rivale Juventus und Bundesligist FC Augsburg als Neuzugang gehandelt. Die größten Chancen auf eine Verpflichtung darf sich angeblich aber der VfL Wolfsburg ausrechnen.