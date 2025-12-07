Kommt es zum nächsten Trikotstreit? Borussia Dortmund bricht offenbar mit jahrelanger Tradition

Die Idee könnte bei den eigenen Fans erneut für Diskussionen sorgen. Bereits zu Beginn der Saison hatten Anhänger heftig gegen das Auswärtstrikot protestiert. "Wir wollen schwarzgelbe Trikots, schwarzgelbe Trikots", sangen die mitgereisten Anhänger im Gästeblock beim Ligaspiel gegen Mainz 05 zunächst und präsentierten dann beim Einlaufen der beiden Team ein Banner mit folgender Aufschrift: "Grau bleibt im Leben alle Theorie - Borussia bleibt schwarz-gelb." Auf einem anderen stand: "Das grausamste Trikot der Liga."

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer, verantwortlich für das Marketing der Westfalen, reagierte damals auf die Unmutsbekundungen der Fans: "Die Kritik ist angekommen und der stellen wir uns auch. Die Verantwortung liegt bei mir. Wir werden es bei der Auswahl der Trikots nicht immer allen Recht machen können."

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich dazu: "Ich glaube, dass wir in jedem Jahr immer wieder unterschiedliche Meinungen über Trikots haben. Es wird nie so sein, dass ein Trikot bei Borussia Dortmund 100 Prozent Zustimmung findet. Grundsätzlich wissen wir, welche Farben unsere Stadt, unseren Klub vertreten, und dass das auch bei nahezu allen Trikots in der Form umgesetzt wird."

Kehl ergänzte, dass sich manche Fans "etwas Jüngeres, Frischeres, Kreativeres" wünschen.