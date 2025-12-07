Kommt es zum nächsten Trikotstreit? Borussia Dortmund bricht offenbar mit jahrelanger Tradition

Borussia Dortmund probiert in Sachen Outfit nächste Saison wohl etwas Neues aus und bricht mit einer jahrelangen Trikot-Tradition.
Wie das gut informierte Portal Footy Headlines berichtet, wird das Ausweichtrikot des BVB in der Spielzeit 2026/27 in einer sehr auffälligen Farbe daher kommen. Demnach soll das dritte Jersey der Borussia Neon-Lila sein, ähnlich der Farbe des dritten Torwart-Trikots aus der Saison 2024/25.
In den vergangenen Jahren hatte der BVB beim Ausweichtrikot meist auf Weiß als Farbe gesetzt und stets eher schlichte Designs gewählt. Zuletzt anders war das in der Saison 2019/20, als das dritte Trikot der Westfalen in Bordeauxrot daher kam.
BVB-Fans protestieren bereits gegen Auswärtstrikot
Die Idee könnte bei den eigenen Fans erneut für Diskussionen sorgen. Bereits zu Beginn der Saison hatten Anhänger heftig gegen das Auswärtstrikot protestiert. "Wir wollen schwarzgelbe Trikots, schwarzgelbe Trikots", sangen die mitgereisten Anhänger im Gästeblock beim Ligaspiel gegen Mainz 05 zunächst und präsentierten dann beim Einlaufen der beiden Team ein Banner mit folgender Aufschrift: "Grau bleibt im Leben alle Theorie - Borussia bleibt schwarz-gelb." Auf einem anderen stand: "Das grausamste Trikot der Liga."
BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer, verantwortlich für das Marketing der Westfalen, reagierte damals auf die Unmutsbekundungen der Fans: "Die Kritik ist angekommen und der stellen wir uns auch. Die Verantwortung liegt bei mir. Wir werden es bei der Auswahl der Trikots nicht immer allen Recht machen können."
Auch Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich dazu: "Ich glaube, dass wir in jedem Jahr immer wieder unterschiedliche Meinungen über Trikots haben. Es wird nie so sein, dass ein Trikot bei Borussia Dortmund 100 Prozent Zustimmung findet. Grundsätzlich wissen wir, welche Farben unsere Stadt, unseren Klub vertreten, und dass das auch bei nahezu allen Trikots in der Form umgesetzt wird."
Kehl ergänzte, dass sich manche Fans "etwas Jüngeres, Frischeres, Kreativeres" wünschen.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. Dezember (17.30 Uhr): BVB vs. TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- 10. Dezember (21 Uhr): BVB vs. Bodö/Glimt (Champions League)
- 14. Dezember (15.30 Uhr): SC Freiburg vs. BVB (Bundesliga)
- 19. Dezember (20.30 Uhr): BVB vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)