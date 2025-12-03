Kommt es zu einem spektakulären Transfer? Topklub plant offenbar neuen Anlauf bei BVB-Star Gregor Kobel

Das Blatt wendete sich für den BVB und Kobel jedoch zum Guten. Während Ramaj sofort an den FC Kopenhagen verliehen wurde, ersetzte Niko Kovac den glücklosen Sahin als Trainer, Kobel durfte wieder seiner Kernkompetenz nachgehen und die Dortmunder schafften noch den kaum mehr für möglich gehaltenen Sprung in die Königsklasse.

Anschließend sorgte Kobel erneut mit einer skurrilen "Abschiedsrede", in der er von "vier Wahnsinns-Jahren" sprach, die er beim BVB erleben durfte, für Wirbel. Das klang zunächst tatsächlich nach Abschied, wenige Tage später bekannte er sich dann intern gegenüber den Klub-Bossen Lars Ricken, Sebastian Kehl und Trainer Kovac zum Klub.

In der laufenden Saison ließ sich Kobel kaum etwas zu Schulden kommen und überzeugte immer wieder mit starken Leistungen. Sollten die Magpies beim 27-Jährigen wirklich ernst machen, müssten sie dem BVB - und auch Kobel - ein Angebot in schwindelerregender Höhe unterbreiten. Dass sie dazu in der Lage sind, zeigten sie erst im Sommer, als DFB-Shootingstar Nick Woltemade für bis zu 95 Millionen Euro kurz vor Transferschluss den VfB Stuttgart verließ und nach England wechselte.

Dort läuft es zwar für Woltemade persönlich gut (8 Tore in 20 Spielen), allerdings legte Newcastle zumindest in der Premier League einen eher enttäuschenden Saisonstart hin. Fraglich, ob die Magpies auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Sollte dies nicht der Fall sein und Dortmund indes die Königsklassen-Quali packen, wäre ein Kobel-Wechsel nach Newcastle wohl ausgeschlossen.