Ab 1. Januar dürfen Spieler mit im Sommer auslaufenden Verträgen offiziell in Verhandlungen mit anderen Klubs einsteigen. Eine Auswahl der berühmtesten und wertvollsten Kandidaten auf ablösefreie Transfers.
Kommt es zu einem Domino-Effekt? Diese Stars sind im Sommer ablösefrei
Dayot Upamecano (27, Abwehr, FC Bayern)
Die Münchner wollen unbedingt mit Upamecano verlängern, er zögert aber noch. Real Madrid soll sich aus dem Poker verabschiedet haben, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea locken weiterhin. Insgesamt sind etliche hochklassige Innenverteidiger kommenden Sommer ablösefrei (siehe weiter unten) - es bahnt sich ein Domino an.
Serge Gnabry (30, Sturm, FC Bayern)
Galt beim FC Bayern einst als Verkaufskandidat. Nach einer überzeugenden Hinrunde deutet aktuell aber vieles auf eine Vertragsverlängerung hin.
Leon Goretzka (30, Mittelfeld, FC Bayern)
Er bekommt wohl keinen neuen Vertrag. Angeblich sind unter anderem Atletico Madrid und die SSC Neapel interessiert.
Manuel Neuer (39, Tor, FC Bayern)
Ob der ewige Keeper noch einmal verlängert, wird sich erst später in der Saison entscheiden. Die Alternative ist das Karriereende, zu einem ablösefreien Wechsel wird es nicht kommen. Gleiches gilt für seinen Ersatzmann Sven Ulreich.
Julian Brandt (29, Mittelfeld, Borussia Dortmund)
Brandt steht dem Vernehmen nach vor einer vorzeitigen Verlängerung bis 2028.
Emre Can (31, Abwehr, Borussia Dortmund)
Angeblich soll auch Dortmunds Kapitän Can bis 2028 verlängern.
Marc Guehi (25, Abwehr, Crystal Palace)
Der englische Nationalspieler wird Crystal Palace im Sommer verlassen. Als Interessenten gelten der FC Bayern und der FC Liverpool, der ihn schon vergangenen Sommer verpflichten wollte.
Ibrahima Konate (26, Abwehr, FC Liverpool)
Liverpool bemüht sich um eine Verlängerung. Wie Upamecano zögert aber auch sein Landsmann Konate noch - auch er wird von etlichen internationalen Topklubs umworben.
Dusan Vlahovic (25, Sturm, Juventus Turin)
Der serbische Stürmer wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, er gilt als Kandidat auf die Nachfolge von Nicolas Jackson als Backup für Harry Kane. Auch bei der AC Milan wird Vlahovic gehandelt.
Bernardo Silva (31, Mittelfeld, Manchester City)
Ob der Portugiese einen neuen Vertrag bei City bekommt, ist noch unklar. In der Vergangenheit kokettierte Silva wiederholt mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Benfica.
Mike Maignan (30, Tor, AC Milan)
Milan will den Kapitän halten, doch er zögert und pokert um mehr Geld. Wie so viele Spieler wurde auch er schon beim FC Bayern gehandelt - als möglicher Nachfolger von Neuer, sollte dieser seine Karriere beenden.
Ruben Neves (28, Mittelfeld, Al-Hilal)
Der Portugiese will Saudi-Arabien offenbar schnellstmöglich verlassen, womöglich kehrt er sogar schon im Winter nach Europa zurück. Angeblich ist er bei Manchester United und sogar Real Madrid im Gespräch.
Quinten Timber (24, Mittelfeld, Feyenoord Rotterdam)
Der Zwillingsbruder von Arsenals Jurrien Timber gilt als äußerst umworben. Dem Vernehmen nach ist auch Dortmund am Niederländer interessiert.
Weston McKennie (27, Mittelfeld, Juventus Turin)
Der Ex-Schalker hofft auf eine Vertragsverlängerung bei Juve, es ist aber noch keine Entscheidung gefallen.
John Stones (31, Abwehr, Manchester City)
Bekräftigte bereits vor Monaten seine Bereitschaft, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Auch bei ihm steht der Vollzug aber noch aus.
Vitaly Janelt (27, Mittelfeld, FC Brentford)
Der einstige deutsche U-Nationalspieler wird Brentford wohl verlassen - und in die Bundesliga wechseln? Angeblich ist Eintracht Frankfurt interessiert.
Antonio Rüdiger (32, Abwehr, Real Madrid)
Real Madrid zieht offenbar doch eine Verlängerung in Erwägung, Rüdiger soll aber mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien kokettieren.
David Alaba (33, Abwehr, Real Madrid)
Der verletzungsgeplagte Österreicher bekommt wohl keinen neuen Vertrag. Zuletzt wurde er bei Galatasaray Istanbul gehandelt.
Andrew Robertson (31, Abwehr, FC Liverpool)
Bei Liverpools langjährigem Linksverteidiger gibt es noch keine Tendenz.
Harry Maguire (32, Abwehr, Manchester United)
Was für Robertson in Liverpool gilt, gilt auch für Maguire in Manchester.
Andreas Christensen (29, Abwehr, FC Barcelona)
Obwohl er noch monatelang verletzt fehlt, will ihm Barca angeblich eine Verlängerung anbieten.
Robert Lewandowski (37, Sturm, FC Barcelona)
Der Pole will offenbar unbedingt bei Barca bleiben und würde dafür sogar einen Gehaltsverzicht in Kauf nehmen.
Und wer noch?
- Vitaliy Mykolenko (26, Abwehr, FC Everton)
- Marcos Senesi (28, Abwehr, AFC Bournemouth)
- Harry Wilson (28, Sturm, FC Fulham)
- Ryan Sessegnon (25, Abwehr, FC Fulham)
- Oscar Mingueza (26, Abwehr, Celta Vigo)
- Rico Henry (28, Abwehr, FC Bentford)
- Yves Bissouma (29, Mittelfeld, Tottenham Hotspur)
- Souffian El Karouani (25, Abwehr, FC Utrecht)
- Fabinho (32, Mittelfeld, Al-Ittihad)
- Danilo Doekhi (27, Abwehr, Union Berlin)
- Franck Kessie (29, Mittelfeld, Al-Ahli)
- Daichi Kamada (29, Mittelfeld, Crystal Palace)
- Diogo Leite (26, Abwehr, Union Berlin)
- Xaver Schlager (28, Mittelfeld, RB Leipzig)
- Marcelo Brozovic (33, Mittelfeld, Al-Nassr)
- Casemiro (33, Mittelfeld, Manchester United)
- Memphis Depay (31, Sturm, Corinthians Sao Paulo)
- Eric Martel (23, Mittelfeld, 1. FC Köln)
- Dani Carvajal (33, Abwehr, Real Madrid)
- Koke (33, Abwehr, Atletico Madrid)
- Nick Pope (33, Tor, Newcastle United)
- Sadio Mane (33, Sturm, Al-Nassr)
- Raphael Guerreiro (32, Mittelfeld, FC Bayern)
- Karim Benzema (38, Sturm, Al-Ittihad)
- Mauro Icardi (32, Sturm, Galatasaray)
- Sead Kolasinac (32, Abwehr, Atalanta Bergamo)