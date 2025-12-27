Kommt es zu einem Domino-Effekt? Diese Stars sind im Sommer ablösefrei

Die Münchner wollen unbedingt mit Upamecano verlängern, er zögert aber noch. Real Madrid soll sich aus dem Poker verabschiedet haben, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea locken weiterhin. Insgesamt sind etliche hochklassige Innenverteidiger kommenden Sommer ablösefrei (siehe weiter unten) - es bahnt sich ein Domino an.