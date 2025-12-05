Beim FC Bayern könnte sich in der Innenverteidigung ein komplexes Personal-Domino entwickeln – und im Zentrum der Spekulationen steht immer stärker Nico Schlotterbeck. Wie Sky berichtet, hängt ein mögliches Münchner Interesse am BVB-Verteidiger unmittelbar von der Zukunft Dayot Upamecanos ab.
Kommt ein Supertalent statt Nico Schlotterbeck? So plant der FC Bayern München im Sommer angeblich auf dem Transfermarkt
Upamecano als Zünglein an der Waage?
Der französische Nationalspieler besitzt beim Rekordmeister absolute Priorität. Verlängert Upamecano seinen Vertrag, planen die Bayern nicht mit einem Verteidiger aus der Kategorie Schlotterbeck. Stattdessen würde der Klub gezielt nach einem jungen "Herausforderer“ suchen – einem 18- bis 20 Jahre alten Innenverteidiger mit Entwicklungspotenzial, der hinter Upamecano und Neuzugang Jonathan Tah um Einsatzzeiten kämpfen soll. Um für einen solchen Youngster Platz zu schaffen, könnte sogar ein Verkauf von Min-Jae Kim ein Thema bleiben.
Anders sieht das Szenario aus, sollte Upamecano überraschend auf eine Vertragsverlängerung verzichten. Dann müssten die Münchner ihre Kaderplanung neu ordnen – und Schlotterbeck würde plötzlich zu einem ernsthaften Transferziel.
- Getty Images
Wegen Schlotterbeck: Lage beim BVB spitzt sich zu
Währenddessen spitzt sich die Lage in Dortmund zu. Der BVB drängt laut Sky auf eine zeitnahe Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft und bietet ihm einen neuen Vertrag bis 2030 – inklusive Gehalt in der Region der Topverdiener. Offiziell gibt es keine Deadline, doch bis Ende Januar wünschen sich die Verantwortlichen Klarheit. Obwohl der Klub bereit ist, finanziell an die Schmerzgrenze zu gehen, deutet laut Sky vieles auf einen Abschied hin. Schlotterbeck soll auf die Chance spekulieren, zu Bayern oder Real Madrid wechseln zu können.
Damit wird klar: Ein Münchner Vorstoß bei Schlotterbeck ist keineswegs ausgeschlossen – aber er hängt an einer einzigen Bedingung. Nur wenn Upamecano den FC Bayern verlässt, würde der BVB-Star zum Top-Ziel.
Nico Schlotterbeck: Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Assists: 0
- Vertrag beim BVB bis: 2027