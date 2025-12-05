Kommt ein Supertalent statt Nico Schlotterbeck? So plant der FC Bayern München im Sommer angeblich auf dem Transfermarkt

Der französische Nationalspieler besitzt beim Rekordmeister absolute Priorität. Verlängert Upamecano seinen Vertrag, planen die Bayern nicht mit einem Verteidiger aus der Kategorie Schlotterbeck. Stattdessen würde der Klub gezielt nach einem jungen "Herausforderer“ suchen – einem 18- bis 20 Jahre alten Innenverteidiger mit Entwicklungspotenzial, der hinter Upamecano und Neuzugang Jonathan Tah um Einsatzzeiten kämpfen soll. Um für einen solchen Youngster Platz zu schaffen, könnte sogar ein Verkauf von Min-Jae Kim ein Thema bleiben.

Anders sieht das Szenario aus, sollte Upamecano überraschend auf eine Vertragsverlängerung verzichten. Dann müssten die Münchner ihre Kaderplanung neu ordnen – und Schlotterbeck würde plötzlich zu einem ernsthaften Transferziel.