Laut der spanischen Zeitung As zähle Bayern zu einem Quartett europäischer Topklubs, die Interesse an Neves anmelden. Neben dem FCB nennt das Blatt auch Atletico Madrid, Juventus Turin und Manchester United. Neves' Umfeld soll mit allen vier Vereinen schon informelle Gespräche geführt haben.
Kommt der Nachfolger von Leon Goretzka beim FC Bayern München aus Saudi-Arabien?
Neves war 2023 den Lockrufen des Geldes aus Saudi-Arabien gefolgt und mit 26 Jahren durchaus überraschend von den Wolverhampton Wanderers zu Al-Hilal gewechselt. Dort läuft sein Vertrag am Saisonende aus, die Zukunft des 28-Jährigen darüber hinaus gilt als offen.
- Getty
Real Madrid soll Ruben Neves abgesagt haben
Berichte über eine angestrebte Rückkehr nach Europa mischten sich zuletzt mit einem angeblich unwiderstehlichen Angebot Al-Hilals für eine Vertragsverlängerung bis 2028. Diesem soll Neves sehr offen gegenüberstehen - allerdings nur mit einer Klausel, die es ihm erlauben würde, Saudi-Arabien 2027 vorzeitig zu verlassen. Laut As will Neves unbedingt einmal in der europäischen Champions League spielen - und das am Besten bei einem Klub, der die Königsklasse auch gewinnen kann.
Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, dass Neves sich bei Real Madrid angeboten haben soll. Die Königlichen hätten diese Möglichkeit jedoch ungenutzt verstreichen lassen, hieß es. Bei einem Wechsel noch im Wintertransferfenster würde Al-Hilal für Neves dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro fordern.
Für Bayern könnte Neves kommenden Sommer als Ersatz für Leon Goretzka interessant werden. Beim deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, geht die Tendenz aktuell klar zu einem ablösefreien Abschied aus München nach Saisonende. Neves wäre als etwas defensiver orientierter Spielertyp ein hochkarätiger Ersatz, der sich aber vermutlich nicht mit einer Reservistenrolle zufrieden geben und dem aktuell gesetzten Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic Druck machen würde.
Ruben Neves ist Stammspieler bei Portugal
Von den weiteren genannten Vereinen hätte Manchester United den dringendsten Bedarf an einem Sechser des Profils von Neves. Casemiros Vertrag läuft am Saisonende aus, Manuel Ugarte steht möglicherweise vor einem Abschied und auch Kobbie Mainoo wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Zudem kennt Neves die Premier League bestens, absolvierte für Wolverhampton insgesamt 177 Spiele in der Premier League.
Bei Al-Hilal liefert Neves derweil konstant gute Leistungen ab. In der bisherigen Saison kam er in 17 Einsätzen auf fünf Tore, seinen Platz in der portugiesischen Nationalmannschaft büßte er nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien nicht ein. Vielmehr war er in Portugals Mittelfeldzentrum zuletzt meist gesetzt, bis dato steht er bei 63 Länderspielen.
- (C)Getty Images
Ruben Neves: Seine Profistationen im Überblick
- FC Porto (2014 - 2017): 93 Spiele, 4 Tore
- Wolverhampton Wanderers (2017 - 2023): 253 Spiele (30 Tore)
- Al-Hilal (seit 2023): 108 Spiele (14 Tore)
