Kommt der Nachfolger von Leon Goretzka beim FC Bayern München aus Saudi-Arabien?

Berichte über eine angestrebte Rückkehr nach Europa mischten sich zuletzt mit einem angeblich unwiderstehlichen Angebot Al-Hilals für eine Vertragsverlängerung bis 2028. Diesem soll Neves sehr offen gegenüberstehen - allerdings nur mit einer Klausel, die es ihm erlauben würde, Saudi-Arabien 2027 vorzeitig zu verlassen. Laut As will Neves unbedingt einmal in der europäischen Champions League spielen - und das am Besten bei einem Klub, der die Königsklasse auch gewinnen kann.

Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, dass Neves sich bei Real Madrid angeboten haben soll. Die Königlichen hätten diese Möglichkeit jedoch ungenutzt verstreichen lassen, hieß es. Bei einem Wechsel noch im Wintertransferfenster würde Al-Hilal für Neves dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro fordern.

Für Bayern könnte Neves kommenden Sommer als Ersatz für Leon Goretzka interessant werden. Beim deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, geht die Tendenz aktuell klar zu einem ablösefreien Abschied aus München nach Saisonende. Neves wäre als etwas defensiver orientierter Spielertyp ein hochkarätiger Ersatz, der sich aber vermutlich nicht mit einer Reservistenrolle zufrieden geben und dem aktuell gesetzten Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic Druck machen würde.