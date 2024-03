Kommentar: Der FC Bayern München kann die Champions League vorzeitig abschreiben

Nach der 0:2-Niederlage des FC Bayern gegen den BVB ist die Saison des deutschen Rekordmeisters vorzeitig vorbei. Ein Kommentar

Es war ein zahnloser, energieloser, uninspirierter und fast ein wenig charakterloser Auftritt eines Klubs, der in den vergangenen elf Jahren elf Mal Deutscher Meister wurde. Na klar, der Kampf um die Schale war schon vor dem Spiel fast entschieden. Doch an diesem Samstagabend ging es immer noch um den so genannten Klassiker, das größte Spiel der Bundesliga der vergangenen Jahre, ein Prestigeduell.

In weniger als anderthalb Wochen reist der FC Bayern in der Champions League nach London zum FC Arsenal. Genug Gründe, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund weiterhin mit höchstem Fokus anzugehen und ein Ausrufezeichen zu setzen. Nach der verdienten Niederlage bleiben allerdings vor allem Fragezeichen.