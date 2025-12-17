Jurgen Klopp 2025Getty Images

"Königstransfer ohne Ablöse": Fettes Lob für Jürgen Klopp bei Red Bull

Neben Ole Werner heimst auch Jürgen Klopp bei Red Bull ein dickes Lob ein.

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff hat sich lobend über RB-Leipzig-Trainer Ole Werner geäußert. Im Interview mit der Sport Bild sagte der 50-Jährige, Werner tue dem Verein gut: "Ole Werner macht es mit seiner ruhigen, unaufgeregten Art sehr gut. Er entwickelt den Fußball dorthin, wo wir ihn sehen möchten, auch wenn wir sicher noch nicht am Ziel sind."

  • Gleichzeitig betonte Mintzlaff, dass man sich "eine Saison wie die vergangene" nicht noch einmal leisten könne. 

    RB hatte die vergangene Saison nur auf Platz sieben beendet, verpasste damit das internationale Geschäft und entließ Trainer Marko Rose im März. Unter Werner läuft es nun deutlich besser.

  • FBL-EUR-RED BULL-KLOPPAFP

    Jürgen Klopp arbeitet seit Anfang 2025 bei Red Bull

    Leipzig steht derzeit als erster Verfolger von Bayern München auf Tabellenplatz zwei. Mit dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals und dem komfortablen Champions-League-Rang ist der Verein in Bezug auf die eigenen Zielsetzungen aktuell wieder auf Kurs.

    Ein besonderes Lob erteilte Mintzlaff auch Jürgen Klopp. Klopp, der seit dem 1. Januar dieses Jahres als Head of Global Soccer bei Red Bull agiert, sei der "Königstransfer ohne Ablöse" für RB gewesen.

