Kobbie Mainoo ins Flugzeug bringen! Thomas Tuchel würde denselben dummen Fehler wie Ruben Amorim begehen, wenn er den Mittelfeldspieler von Man Utd aus dem englischen WM-Kader herausnehmen würde.

Wäre Ruben Amorim weiterhin für Manchester United verantwortlich gewesen, würde Kobbie Mainoo derzeit mit potenziellen Vereinen über einen Wechsel verhandeln – wenn er nicht schon gegangen wäre. Stattdessen blüht der aus der eigenen Jugend stammende Mittelfeldspieler unter Michael Carrick auf und scheint sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft von United zu sein. Mit jedem Spiel, das er bestreitet, lässt Mainoo Amorims Entscheidung, sein Talent zu ignorieren, umso lächerlicher erscheinen.

Thomas Tuchel muss nun darauf achten, nicht denselben Fehler wie Amorim zu begehen. Mainoo kam aus dem Nichts und schaffte es im März 2024 in den Kader der englischen A-Nationalmannschaft, wobei er aufgrund seiner reifen Leistungen unter Erik ten Hag die U21 umging.

Er glänzte, als er unter Sir Gareth Southgate seine Chance bekam, und etablierte sich bald als Stammspieler. Er stand in allen K.o.-Spielen Englands bei der Euro 2024 in der Startelf, als das Team das Finale erreichte. Seitdem hat er jedoch nur einmal für die Three Lions gespielt, als Einwechselspieler im Auswärtsspiel der Nations League gegen Irland.

Eine Verletzung hinderte Lee Carsley daran, Mainoo für seine verbleibenden Spiele als englischer Nationaltrainer erneut zu nominieren, und der Mittelfeldspieler erholte sich gerade von einer Oberschenkelverletzung, als Tuchel im März 2025 seinen ersten Kader als Nationaltrainer zusammenstellte. Als Mainoo wieder fit war, stand er am Rande von Amorims Kader, und es war durchaus verständlich, dass Tuchel sich entschied, in den nächsten vier Länderspielpausen nach anderen Spielern Ausschau zu halten.

Doch jetzt, da Mainoo unter Carrick eine zentrale Rolle beim Wiederaufstieg von United spielt, kann Tuchel ihn nicht länger ignorieren.

    Spieler wiedergeboren

    Mainoos Comeback war fast genauso atemberaubend wie sein erster Durchbruch in die erste Mannschaft als Teenager unter Ten Hag im November 2023, als er bei seinem Debüt bei Everton wie der beste Spieler auf dem Platz wirkte und nie zurückblickte.

    Obwohl jeder wusste, wozu Mainoo einst fähig war, war es nicht unvernünftig anzunehmen, dass seine Kräfte während seiner langen Auszeit vom Team nachgelassen hatten. In seinen elf Einsätzen in dieser Saison als Einwechselspieler unter Amorim, von denen der längste 45 Minuten dauerte, war er weitgehend wirkungslos. Sein einziger Start in dieser Saison, bei Grimsby Town, hatte zum demütigendsten Pokalaus von United aller Zeiten geführt. Auch als Darren Fletcher ihm einen Startplatz im FA Cup gegen Brighton gab, konnte Mainoo nicht gerade glänzen, und sein Selbstvertrauen schien erschöpft, das Lächeln aus seinem Gesicht verschwunden.

    Aber unter Carrick scheint er wie neu geboren zu sein. Mainoo hat in drei der letzten vier Spiele mehr Laufleistung gezeigt als jeder andere United-Spieler und damit Amorims offensichtliche Überzeugung widerlegt, dass ihm die körperlichen Voraussetzungen fehlten, um in seinem System oder sogar auf diesem Niveau erfolgreich zu sein.

    Als hätte er nie aufgehört

    Gegen Tottenham gewann Mainoo die meisten Zweikämpfe und hatte die meisten Dribblings aller United-Spieler. Sein raffinierter Pass zu Bryan Mbeumo für das erste Tor am Samstag war seine zweite Vorlage in vier Spielen, wobei seine einzige andere in dieser Saison in jener schicksalhaften Nacht in Grimsby fiel.

    Mainoo hat in den letzten vier Spielen auch seine kämpferische Seite gezeigt und sein Passspiel auf ein neues Niveau gebracht. Wenn er nach fast einem Jahr ohne Einsatz in der Startelf so gut sein kann, stellen Sie sich vor, wie gut er gewesen wäre, wenn er jede Woche unter Amorim gespielt hätte.

    Gary Lineker scherzte am Montag, dass Mainoo erwägen sollte, den Portugiesen wegen der „schädlichen Auswirkungen” auf seine Karriere zu verklagen, obwohl niemand, der den Mittelfeldspieler mit solcher Selbstsicherheit und Fluidität gegen Manchester City, Arsenal, Fulham und Tottenham spielen sah, hätte ahnen können, dass er acht Monate lang kein Premier-League-Spiel von Beginn an bestritten hatte.

    Die Weltmeisterschaft rückt wieder näher

    Carrick warnte davor, „all dies auf seine Schultern zu laden und so viel von ihm zu erwarten“, angesichts der Tatsache, dass Mainoo so lange am Rande gestanden hatte, lobte ihn aber auch dafür, dass er sich nahtlos wieder in die Mannschaft eingefügt hatte.

    „Es ist sein Verdienst, dass er sich sofort eingefunden und seinen Rhythmus im Fußball gefunden hat, was nach einer längeren Auszeit nicht einfach ist“, sagte Carrick am Samstag. „Er hat definitiv noch mehr zu bieten, und das liegt einfach an seinem Alter und der Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet. Er steht im Grunde genommen erst am Anfang. Und er hat schon so viel Erfahrung gesammelt, bei großen Anlässen, großen Spielen und in Drucksituationen.“

    Und die Aussicht auf die größten Spiele und die Situationen mit dem größten Druck, bei einer Weltmeisterschaft, rückt wieder in greifbare Nähe.

    Einzigartiges Talent

    Das Mittelfeld Englands ist umkämpfter als noch 2024, und Tuchel scheint sehr angetan von dem Doppel-Pivot Elliot Anderson und Declan Rice zu sein, auf den er im September gestoßen ist. Er scheint auch großes Vertrauen in Jordan Henderson zu haben, den er aufgrund seiner Erfahrung und seiner Führungsrolle in alle fünf Trainingslager einberufen hat.

    Dann ist da noch Nico O'Reilly, der für England als linker Außenverteidiger gespielt hat, aber seit seinem Einsatz im Mittelfeld für City noch nützlicher zu sein scheint. Aber Mainoo hat etwas, was kein englischer Mittelfeldspieler hat: die Fähigkeit, den Ball in fast jeder Situation anzunehmen und damit sicher umzugehen.

    England hat seit mehr als 30 Jahren Probleme, Spiele mit Ballbesitz zu kontrollieren, aber Mainoo, den Lineker als den besten Spieler der Three Lions bei der Euro 2024 bezeichnete, kann ihnen mehr Kontrolle über das Spielgeschehen verschaffen.

    „Gib ihm jederzeit den Ball“

    „Kobbie ist insofern etwas ganz Besonderes, als man meiner Erfahrung nach im internationalen Fußball manchmal verliert, weil man die Kontrolle über das Spiel verliert“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler und Mittelfeldspieler von Manchester United, Owen Hargreaves, gegenüber GOAL.

    „Wir haben viele großartige Spieler. Wir können nicht alle mit der 10 spielen, aber Kobbie hat eine besondere Eigenschaft: Man kann ihm jederzeit den Ball zuspielen. Das braucht man im internationalen Fußball, denn wenn man sich diesen jungen Mann ansieht, der ein Jahr lang nicht gespielt hat, und dann gegen die beiden stärksten Teams der Liga (City und Arsenal) antritt, die den höchsten Ballbesitz in der Liga haben, und man ihm den Ball zuspielen und Mut zeigen kann.

    Ich bin einfach sehr stolz auf ihn, wie er nach einem Jahr Pause wieder angefangen hat zu spielen. Und ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie ein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Für einen jungen Mann, der das erreicht hat, was er erreicht hat, der das Siegtor im FA-Cup-Finale geschossen hat, der auf der internationalen Bühne Eindruck hinterlassen hat, der ein Jahr lang nicht gespielt hat, obwohl er wahrscheinlich einer der besten jungen Spieler des Landes ist, und dann einfach die Spiele spielt, die er gespielt hat, sagt das alles, was man wissen muss. Stellen Sie sich vor, wie er sein wird, wenn er älter wird und mehr Erfahrung hat.“

    England aufrütteln

    Tuchel tendiert dazu, erfahrenere ältere Spieler zu bevorzugen, weshalb er Henderson und Marcus Rashford zurückgeholt hat. Sein kurzfristiger Vertrag mit England gibt ihm weniger Motivation, junge Spieler mit Potenzial einzusetzen, und die Weltmeisterschaft in diesem Sommer scheint seine einzige Chance auf Ruhm zu sein, was bedeutet, dass er verständlicherweise nicht experimentieren möchte.

    England hat sich ohne Mainoo recht gut geschlagen und alle Qualifikationsspiele ohne Gegentor gewonnen, aber Tuchel fördert auch gerne einen harten internen Wettbewerb um die Plätze und erinnert alle sanft daran, dass ihr Platz in seiner Startelf oder sogar in seinem Kader nicht garantiert ist.

    Und wenn Tuchel seinen Spielern nächsten Monat bei den Freundschaftsspielen gegen Uruguay und Japan einen weiteren Ruck geben will, gibt es keinen besseren Spieler als Mainoo, der aus der Versenkung gekommen ist und spielt, als wäre er nie weg gewesen.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

