Knallharte Abrechnung vom eigenen Trainer! Bundesliga-Profi "nicht gut genug"

Leitsch durfte in der laufenden Spielzeit erst dreimal ran, dabei schaffte er es nur bei der 0:2-Pleite gegen den BVB Ende September in die Startelf. Insgesamt kommt der 27-Jährige in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League auf lediglich 125 Spielminuten.

Darüber hinaus plagt sich Leitsch seit einigen Wochen mit einem grippalen Infekt herum, der eine Rückkehr auf den Platz zusätzlich erschwert. Auch beim Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag wird der Innenverteidiger definitiv fehlen.