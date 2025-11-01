Mainz-Trainer Bo Henriksen hat die jüngste Nicht-Berücksichtigung von Innenverteidiger Maxim Leitsch mit deutlichen Worten begründet.
Knallharte Abrechnung vom eigenen Trainer! Bundesliga-Profi "nicht gut genug"
WAS WURDE GESAGT?
"Es war keine taktische Entscheidung. Er war nicht dabei, weil ich denke, dass er nicht gut genug ist", wird der Coach der 05er bei der Bild zitiert.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Leitsch durfte in der laufenden Spielzeit erst dreimal ran, dabei schaffte er es nur bei der 0:2-Pleite gegen den BVB Ende September in die Startelf. Insgesamt kommt der 27-Jährige in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League auf lediglich 125 Spielminuten.
Darüber hinaus plagt sich Leitsch seit einigen Wochen mit einem grippalen Infekt herum, der eine Rückkehr auf den Platz zusätzlich erschwert. Auch beim Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag wird der Innenverteidiger definitiv fehlen.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Gegen die Grün-Weißen will Mainz unbedingt seine Talfahrt stoppen, in der Bundesliga warten die 05er seit vier Spielen auf einen Sieg. Überhaupt konnte Henriksens Mannschaft erst einen einzigen Dreier einfahren - beim 4:1-Auswärtserfolg gegen den FC Augsburg Ende September ging man als Sieger vom Platz.
In der Tabelle bedeutet das aktuell den 16. Rang. Noch schlechter stehen nur der 1. FC Heidenheim und Borussia Mönchengladbach da.