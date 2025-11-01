Klub aus der Premier League beobachtet seine Situation: Muss der FC Bayern München um einen seiner Stürmer fürchten?

Wie das Portal Football Insider berichtet, hat sich der FC Everton in den Poker um den 24-jährigen Angreifer eingeschaltet. Demnach beobachte der Klub aus der Premier League Jacksons aktuelle Situation und will je nach Vorgehen der Bayern reagieren.

Bei den Toffees sei Trainer David Moyes ein großer Fan des Senegalesen. Der Bericht bringt gar einen Wechsel im nahenden Winter-Transferfenster ins Gespräch, dies ist aufgrund der recht dünnen Personaldecke der Münchner in der Offensive allerdings äußerst unwahrscheinlich.