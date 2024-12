Interessierte Klubs brauchen sich keine Hoffnungen machen: Der FC Barcelona darf lange auf seinen Lamine Yamal bauen.

Lamine Yamal wird beim FC Barcelona einen neuen Vertrag unterschreiben, wenn er im kommenden Sommer 18 Jahre alt wird. Das bestätigte sein Star-Berater Jorge Mendes am Rande der Verleihung des Golden-Boy-Awards am Montag in Turin.