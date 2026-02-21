Goal.com
Kim und Kimmich vogelwild, ein Verteidiger glänzt, Kane einfach überall: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern hat Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt und den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund vor dem direkten Duell zumindest vorläufig auf neun Punkte ausgebaut. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Trainer Vincent Kompany änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen Werder Bremen auf sechs Positionen. Für den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer rückte Jonas Urbig in die Mannschaft. Außerdem unter anderem neu dabei: Aleksandar Pavlovic, der die Münchner mit einer Direktabnahme in Führung brachte (16.) und Jamal Musiala. 

Harry Kane erhöhte zunächst per Doppelpack auf 3:0 (20. und 68.), verschuldete dann aber den Elfmeter, den Jonathan Burkardt zum 1:3 verwandelte (77.). Arnaud Kalimuendo verkürzte nach einer vogelwilden Aktion von Joshua Kimmich und Min-Jae Kim noch auf 2:3 (86). 

Der BVB kann um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig nachziehen. Kommenden Samstag steigt in Dortmund das Topspiel zwischen Tabellenführer und Verfolger.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Jonas Urbig

    Ersetzte den verletzten Manuel Neuer. Zunächst lange beschäftigungslos, dann chancenlos bei Burkardts Elfmeter zum 1:3 und etwas schläfrig bei Arnaud Kalimuendos 2:3, als er nach seinem Tänzchen an der Seite sich nicht rechtzeitig wieder Richtung Tor orientierte. Note: 4.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Josip Stanisic

    Sehr offensivfreudig auf seiner rechten Abwehrseite. Kanes erstes Tor bereitete Stanisic mit einer klugen Kopfball-Verlängerung vor, kurz darauf scheiterte er mit einem satten Schuss (26.), ehe er Musiala mit einer flachen Hereingabe nur knapp verpasste (41.). Anfang der zweiten Halbzeit unterband Stanisic eine Frankfurter Konterchance mit einem Tackling. Note: 2.

    FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Dayot Upamecano

    Kehrte für den Gelb-vorbelasteten Jonathan Tah in die Startelf zurück und präsentierte sich gewohnt stabil. Upamecano verzeichnete die meisten Ballgewinne auf Seiten des FC Bayern. Zweimal stürmte er in bester Lucio-Manier mit nach vorne. Note: 3.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Min-Jae Kim

    Vor allem in der Anfangsphase präsent im Aufbauspiel. Gegen den Ball lange genau so stabil wie sein Nebenmann. Dann aber mit einem üblen Schnitzer vor dem 2:3, als er dem vogelwilden Querpass von Kimmich nicht entgegengeht und den Torschützen Arnaud Kalimuendo gewähren lässt. Note: 4,5.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Alphonso Davies

    Ersetzte links hinten den geschonten Konrad Laimer und wirkte erneut fahrig. Davies hatte Glück, dass sein Ballverlust in Minute 12 nicht bestraft wurde. Kurz nach dem Seitenwechsel musste er angeschlagen ausgewechselt werden - was zu neuen Sorgen führte. Note: 4.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Joshua Kimmich

    Stand trotz drohender Gelbsperre in der Startelf und trug in Neuers Abwesenheit die Kapitänsbinde. Mit seinen Standards sorgte Kimmich nicht für allzu viel Gefahr, dafür legte er Kanes 3:0 auf. Mit einem vogelwilden Pass quer durch den eigenen Strafraum leitete er Frankfurts 2:3 ein. Note: 4.

    FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Brachte den FC Bayern in Folge eines Eckballs mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze in Führung. Körperlich sehr robust im Mittelfeldzentrum. Note: 2.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Michael Olise

    Ein steter Aktivposten auf dem rechten Flügel. In Minute 4 gab Olise den ersten Torschuss ab, dann leitete er Kanes 2:0 mit seiner scharfen Ecke an den ersten Pfosten ein. Note: 2,5.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Jamal Musiala

    Zum zweiten Mal seit seinem Comeback in der Startelf und in der Bundesliga erstmals seit dem 4. April 2025. Sehr bemüht, aber oftmals glücklos in seinen Aktionen. Musialas schöner Schlenzer in der 38. ging knapp neben das Tor, in der 41. rutschte er an einer starken Stanisic-Hereingabe vorbei. Note: 3.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Luis Diaz

    Glänzte vor allem in der Anfangsphase mit guten Ideen. Anschließend baute Diaz etwas ab. Starker Abschluss in der 54., die Eintracht-Keeper Kaua Santos aber noch stärker parierte. Note: 3.

    FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Harry Kane

    Wurde vorab für das 500. Tor seiner Profikarriere geehrt - und ließ nach nur 20 Minuten Nummer 501 folgen, als er eine verlängerte Ecke aus kurzer Distanz einköpfelte. Nach der Pause vergab Kane zunächst einige Chancen, ehe er aus der Distanz zum 3:0 traf. So knackt er noch Robert Lewandowskis Fabel-Torrekord. Insgesamt sehr umtriebig, auch im Spiel gegen den Ball - was ihm in der Schlussphase zum Verhängnis wurde, als er mit einem Foul im eigenen Strafraum den Elfmeter verschuldete, den Jonathan Burkardt zum 1:3 verwandelte. Note: 2.

  • FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Einwechselspieler

    Hiroki Ito: Kam in der 50. für den angeschlagenen Davies und reihte sich links hinten ein. Note: 3,5.

    Tom Bischof: In Minute 77 vollzog Kompany einen Doppelwechsel. Bischof ersetzte Pavlovic. Keine Bewertung.

    Serge Gnabry: Kam für Musiala. Keine Bewertung.

    Jonathan Tah: Wurde in der Nachspielzeit für Kimmich eingewechselt. Keine Bewertung.

    Leon Goretzka: Ersetzte Olise. Keine Bewertung.

