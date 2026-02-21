Kim und Kimmich vogelwild, ein Verteidiger glänzt, Kane einfach überall: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt

Trainer Vincent Kompany änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen Werder Bremen auf sechs Positionen. Für den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer rückte Jonas Urbig in die Mannschaft. Außerdem unter anderem neu dabei: Aleksandar Pavlovic, der die Münchner mit einer Direktabnahme in Führung brachte (16.) und Jamal Musiala.

Harry Kane erhöhte zunächst per Doppelpack auf 3:0 (20. und 68.), verschuldete dann aber den Elfmeter, den Jonathan Burkardt zum 1:3 verwandelte (77.). Arnaud Kalimuendo verkürzte nach einer vogelwilden Aktion von Joshua Kimmich und Min-Jae Kim noch auf 2:3 (86).

Der BVB kann um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig nachziehen. Kommenden Samstag steigt in Dortmund das Topspiel zwischen Tabellenführer und Verfolger.

Hier geht es zum Spielbericht.