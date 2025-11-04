Keiner hat mehr als fünf Tore! Warum die PSG-Offensive trotzdem funktioniert

In der vergangenen Saison stellte der Champions-League-Sieger mit 92 Treffern die beste Offensive der Liga. Und auch in der Königsklasse erzielte das Team von Luis Enrique beeindruckende 38 Tore auf dem Weg zum Titel. Nur der FC Barcelona hatte mit 43 nochmal mehr auf dem Konto.

Vielerorts sorgte das nicht für übermäßig viel Begeisterung. Wer in der Lage ist, in jedem Transfersommer dreistellige Millionenbeträge in neue Spieler zu stecken, sollte auch in der Lage sein, Titel zu gewinnen und viele Tore zu schießen. Ousmane Dembele, der später sogar Weltfußballer wurde, aber für das Spiel gegen die Bayern leicht fraglich ist, Desire Doue, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Randal Kolo Muani, Khvicha Kvaratskhelia und viele mehr – allein im Angriff investierte PSG viel Geld. Sehr viel Geld.

Dass das allein aber noch keine Garantie auf Erfolg ist, zeigt die eigene Vergangenheit. Immerhin steht hier jener Klub im Mittelpunkt, der einst Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe unter Vertrag hatte – zur selben Zeit. Die Champions League gewann man dennoch nicht. Im Gegenteil: In den meisten Spielzeiten schied man ohne ernsthafte Titelchance aus.