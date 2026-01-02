"Keine Lösungen": Liverpools Trainer Arne Slot kritisiert seine Mannschaft nach Enttäuschung

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool hat nach dem Dämpfer gegen Leeds United fehlende Durchschlagskraft in der Offensive bemängelt. "Nicht zum ersten Mal in dieser Saison haben wir ein Team gesehen, das wollte, viel versucht, aber keine Lösungen gefunden hat", sagte der Niederländer im Anschluss an das 0:0 gegen den Aufsteiger.