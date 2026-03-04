Die UEFA hat Galatasaray mit einer Geldstrafe und einem Fan-Ausschluss in der Champions League belegt, nachdem Anhänger des türkischen Meisters während des Playoff-Rückspiels bei Juventus Turin (2:3) Ende Februar negativ aufgefallen waren.
Keine Fans in Liverpool! UEFA verhängt konsequente Strafe für Galatasaray
Galatasaray-Fans hatten sich bei Playoff-Rückspiel in Turin daneben benommen
Wie der europäische Fußballverband am Mittwoch bekanntgab, muss Galatasaray eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro zahlen. Zudem dürfen die Istanbuler für das kommende Auswärtsspiel in der Champions League keine Tickets an ihre Fans verkaufen. Das bedeutet, dass Victor Osimhen und Co. im Achtelfinalrückspiel beim FC Liverpool am 18. März ohne Auswärtsfans auskommen müssen.
Die UEFA gibt für ihre Entscheidung folgende Gründe an, die bei der 2:3-Niederlage von Galatasaray bei Juve im Gästeblock aufgefallen waren: das Werfen von Gegenständen, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und generelle Störungen auf den Zuschauerrängen. Galatasaray kündigte nach der Mitteilung der UEFA bereits an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen.
Medienberichten zufolge sollen die türkischen Anhänger schon auf dem Weg zum Stadion für Unruhe gesorgt und einige Shuttle-Busse beschädigt haben. Etwa 50 Galatasaray-Fans sollen dann versucht haben, sich ohne gültiges Ticket Zugang zu verschaffen und gerieten dabei mit Ordnungskräften aneinander. Zudem verletzte ein von den mitgereisten Istanbuler Anhängern gezündeter Feuerwerkskörper einen Mann und dessen Tochter, die daraufhin ins Krankenhaus mussten.
- Getty Images Sport
Champions League: Galatasaray kam gegen Juventus mit Mühe weiter
Sportlich hatte das Spiel in Turin für Galatasaray derweil ein gutes Ende. Zwar konnte Juventus die 2:5-Hinspielniederlage mit einer 3:0-Führung nach 90 Minuten egalisieren und es ging in die Verlängerung. In jener hatten die Türken jedoch mehr zuzusetzen und erzielten noch zwei Tore, die das Weiterkommen ins Achtelfinale bedeuteten. Dabei spielte Galatasaray nach einer äußerst fragwürdigen Roten Karte für Juve-Verteidiger Lloyd Kelly seit der 49. Minute in Überzahl.
Den Platz in der Runde der letzten 16 hat Galatasaray dem starken Auftritt im Hinspiel zu verdanken. Erstmals seit der Saison 2013/14 hat es der Klub vom Bosporus ins Achtelfinale der Champions League geschafft, vor zwölf Jahren musste man sich dort dem FC Chelsea geschlagen geben. Nach einem 1:1 im Hinspiel in Istanbul, bei dem Aurelien Chedjou nach Vorarbeit von Wesley Sneijder für Galatasaray getroffen hatte, verlor man das Rückspiel an der Stamford Bridge mit 0:2.
Diesmal geht es mit Liverpool wieder gegen einen englischen Verein, der die klare Favoritenrolle einnimmt. Das Hinspiel in der Türkei steigt am kommenden Dienstag, acht Tage später ist Galatasaray dann ohne Auswärtsfans an der Anfield Road zu Gast.
Die nächsten Spiele von Galatasaray
- 7. März: Besiktas - Galatasaray (Süper Lig)
- 10. März: Galatasaray - Liverpool (Champions League)
- 14. März: Galatasaray - Basaksehir (Süper Lig)
- 18. März: Liverpool - Galatasaray (Champions League)