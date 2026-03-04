Keine Fans in Liverpool! UEFA verhängt konsequente Strafe für Galatasaray

Wie der europäische Fußballverband am Mittwoch bekanntgab, muss Galatasaray eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro zahlen. Zudem dürfen die Istanbuler für das kommende Auswärtsspiel in der Champions League keine Tickets an ihre Fans verkaufen. Das bedeutet, dass Victor Osimhen und Co. im Achtelfinalrückspiel beim FC Liverpool am 18. März ohne Auswärtsfans auskommen müssen.

Die UEFA gibt für ihre Entscheidung folgende Gründe an, die bei der 2:3-Niederlage von Galatasaray bei Juve im Gästeblock aufgefallen waren: das Werfen von Gegenständen, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und generelle Störungen auf den Zuschauerrängen. Galatasaray kündigte nach der Mitteilung der UEFA bereits an, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen.

Medienberichten zufolge sollen die türkischen Anhänger schon auf dem Weg zum Stadion für Unruhe gesorgt und einige Shuttle-Busse beschädigt haben. Etwa 50 Galatasaray-Fans sollen dann versucht haben, sich ohne gültiges Ticket Zugang zu verschaffen und gerieten dabei mit Ordnungskräften aneinander. Zudem verletzte ein von den mitgereisten Istanbuler Anhängern gezündeter Feuerwerkskörper einen Mann und dessen Tochter, die daraufhin ins Krankenhaus mussten.