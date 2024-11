Keine Diskussion! David Beckham bleibt auch lange nach seinem Rücktritt der König der Fußballmode

Der ehemalige Star von ManUnited hat mit dem Sportbekleidungsriesen für die "adidas x David Beckham Predator 24"-Kollektion zusammengearbeitet.

Wenn man die Augen schließt und über die Beziehung zwischen Fußball und Mode nachdenkt, kommt einem vor allem ein Mann in den Sinn: David Beckham. Seiner Zeit weit voraus, hat Beckham immer an dieser Schnittstelle gestanden. Und obwohl seine Spielerkarriere vor mehr als einem Jahrzehnt endete, hat man das Gefühl, dass der Superstar nichts an Einfluss verloren hat.

Die Ikone von England und Manchester United ist seit mehr als 30 Jahren im grellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit als stilistischer Bezugspunkt relevant geblieben. Er strahlt Klasse aus, sein Look ist immer in aller Munde und entwickelt sich weiter, da er sich nahtlos dem Zeitgeist anpasst.

So ist es nicht verwunderlich, dass adidas - eines der ersten Unternehmen in seinem umfangreichen Portfolio an Markenpartnerschaften - Beckham die Zügel in die Hand gab, um seine eigene Kollektion zu entwerfen, in der seine beiden großen Lieben in Form eines Fußballschuhs und der Eleganz einer Freizeit-Kollektion vereint sind.

Hier kommt Ihr zur neuen Predator-Kollektion von adidas.