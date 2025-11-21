"Keine Chemie, kein Wille zu kämpfen!" Droht der SSC Neapel ein spektakuläres Trainerbeben nach der Meisterschaft?

Nach zwei leblosen Auftritten gegen Como und Frankfurt forderte Conte seine Spieler auf, ihre Saison durch einen Sieg gegen Bologna kurz vor der Länderspielpause wiederzubeleben. Nachdem er jedoch mit ansehen musste, wie Napoli im Dall'Ara-Stadion eine 0:2-Niederlage hinnehmen musste und damit in der Serie A von Platz eins auf Platz vier abrutschte, erklärte er, dass er nicht vorhabe für den Rest der Saison "eine Leiche zu begleiten".

"Eine Herztransplantation kommt nicht in Frage", sagte Conte zu DAZN. "Jeder von uns muss seinen Kampfgeist und seine Entschlossenheit wiederfinden. Wir brauchen in allen Bereichen mehr Energie. Enttäuschend ist, dass sie mehr Positivität und Ehrgeiz gezeigt haben als wir, und das sollte uns zu denken geben. Es ist die fünfte Niederlage, die wir in dieser Saison hinnehmen mussten."

Der Italiener führte aus: "Ich werde mit dem Verein sprechen. Drei oder vier Monate sind vergangen, und es gibt keine Chemie, keinen Willen, gemeinsam zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir die Situation ändern können. Es ist eine Sache, über das Spielfeld, die Technik und die Taktik zu sprechen, aber wenn man andere Dinge sieht, tut es mir leid, aber das bedeutet, dass ich meine Arbeit nicht gut mache. Oder dass jemand mir nicht zuhören will ..."

De Laurentiis wies Gerüchte über einen Abgang Contes als "Unsinn" zurück und behauptete, dass "zwischen mir und Conte immer eine besondere Harmonie bestanden hat, die Männer verbindet, die die drei Cs verkörpern: Charakter, Kompetenz und Courage."

Conte reiste während der Länderspielpause nach Turin, um eine Woche mit seiner Familie zu verbringen, während sein Assistent Cristian Stellini das Training übernahm. Conte kehrte am Montag zurück, angeblich voller neuer Energie und doppelt entschlossen, die Saison seiner Mannschaft noch zu retten. Die nächste Woche wird entscheidend: Napoli steht vor zwei Heimspielen gegen Atalanta und Qarabag, in beiden sind Siege für die eigenen Ziele zwingend notwendig. Napolis Ex-Stürmer Roberto Sosa glaubte zuletzt, dass die SSC-Stars spielen würden, als wollten sie "den Trainer loswerden" - wenn Napoli am Samstag gegen Bergamo erneut so auftritt, könnte der exzentrische Conte bald das Weite suchen.