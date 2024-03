Immer noch stark ersatzgeschwächt fahren die Reds den nächsten Sieg ein. Ihr scheidender Trainer kann es kaum glauben.

Der scheidende Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben nach einem Sieg in letzter Sekunde in der englischen Premier League weiter Spitzenreiter. Die ersatzgeschwächten Reds gewannen am Samstag mit 1:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Nottingham Forest - Darwin Nunez erzielte in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit den vielumjubelten Treffer.