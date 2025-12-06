Keine Chance bei Vincent Kompany: Deutscher Junioren-Nationalspieler will den FC Bayern wohl schon im Januar verlassen

Demnach melden Klubs aus Portugal, Italien, England und den Niederlanden Interesse an dem 18-Jährigen an, der aktuell vorwiegend für Bayerns zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommt. Dort gelangen ihm diese Saison in 15 Einsätzen ein Tor und fünf Assists, für einen Platz im Kader von Trainer Vincent Kompany reichte es bisher allerdings nicht.

Licina soll derweil auch beim FC Augsburg und bei mehreren deutschen Zweitligisten Interesse wecken. Sogar Juventus Turin und Borussia Dortmund haben das Bayern-Talent angeblich im Auge.