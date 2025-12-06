Verliert der FC Bayern München eines seiner größten Talente schon im Januar? Offensivjuwel Adin Licina soll jedenfalls aufgrund fehlender Perspektive in der ersten Mannschaft des FCB einen zeitnahen Abschied anpeilen. Das wird im Bild-Podcast 'Bayern Insider' berichtet.
Keine Chance bei Vincent Kompany: Deutscher Junioren-Nationalspieler will den FC Bayern wohl schon im Januar verlassen
Demnach melden Klubs aus Portugal, Italien, England und den Niederlanden Interesse an dem 18-Jährigen an, der aktuell vorwiegend für Bayerns zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommt. Dort gelangen ihm diese Saison in 15 Einsätzen ein Tor und fünf Assists, für einen Platz im Kader von Trainer Vincent Kompany reichte es bisher allerdings nicht.
Licina soll derweil auch beim FC Augsburg und bei mehreren deutschen Zweitligisten Interesse wecken. Sogar Juventus Turin und Borussia Dortmund haben das Bayern-Talent angeblich im Auge.
- Getty Images
Adin Licina spielt seit 2015 beim FC Bayern
Laut 'Bayern Insider' würde der FCB Licina, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen. Dennoch wolle man sich bei Bayern im Falle eines Transfers eine Rückkaufoption oder zumindest ein Matching Right sichern, um den Zugriff auf Licina nicht gänzlich zu verlieren.
Der deutsche U19-Nationalspieler spielt schon seit 2015 im Nachwuchs des FCB.
Adin Licinas Bilanz im Nachwuchs des DFB:
- U15: 2 Länderspiele, 0 Tore
- U16: 9 Länderspiele, 2 Tore
- U17: 9 Länderspiele, 1 Tor
- U19: 7 Länderspiele, 1 Tor