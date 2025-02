Mathys Tel soll seinem neuen Klub weiterhelfen - auch auf internationaler Bühne. Deshalb wird für ihn ein Platz freigeräumt.

Tottenham Hotspur verzichtet in der Europa League in der K.-o.-Phase auf Timo Werner. Das teilten die Spurs am Freitag mit, als sie den Kader für den Wettbewerb offiziell veröffentlichten. Anstelle des deutschen Ex-Nationalspielers wurde der vom FC Bayern München ausgeliehene Mathys Tel nominiert.