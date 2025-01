Frankfurts Trainer wird mit den Gerüchten um seinen Superstürmer konfrontiert. Noch gebe es "keinen Kontakt".

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat seinen umworbenen Topstürmer Omar Marmoush in die Pflicht genommen. "Bisher gibt es keine Anzeichen, dass er abgelenkt ist", sagte Toppmöller vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte am Samstag beim FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky). Letztlich müsse Marmoush, der mit einem Transfer zu Manchester City noch in diesem Winter in Verbindung gebracht wird, die Antwort aber "selbst auf dem Platz geben".