"Kein Geldscheißer!" FC Bayerns Max Eberl räumt mit Transfer-Gerücht auf

"Erstmal lösen wir unseren internen Transfer", sagte Eberl und bezog sich damit wohl auf die dem Vernehmen nach unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano: "Wenn der gelöst ist, haben wir eine Innenverteidigung, die relativ hohe Qualität hat."

Das bedeute nicht, dass Vuskovic kein guter Spieler sei. Im Gegenteil, merkte Eberl an. "Er ist 18 Jahre, spielt eine herausragende Saison beim HSV und gehört Tottenham. Aber der FC Bayern hat eben auch sehr, sehr gute Innenverteidiger mit Jona (Jonathan Tah, Anm. d. Red.), Upa, Min-Jae (Kim, Anm. d. Red.), mit Ito mit Stani (Josip Stanisic, , Anm. d. Red.), der dort spielen kann", betonte der Sportvorstand und wurde dann sehr deutlich.

"Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsse unbedingt zum FC Bayern, verpflichten", mahnte Eberl und verwies dabei auch auf den mächtigen Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Weil dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.' Deswegen: Sehr guter Spieler ohne Frage, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem internen Transfer, und der ist bekannt."